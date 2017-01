40 de noi locuinţe ANL în Narciselor

În acest an, în cartierul Narciselor din municipiul Târgu-Jiu va fi finalizată construcţia a două blocuri de locuinţe destinate tinerilor, urmând să demareze lucrările pentru alte 40 de unităţi locative, cu finanţare prin programul derulat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Asigurări în acest sens au fost date de şeful Serviciului Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, Raul Chiriac: “40 de unităţi locative sunt în derulare în zona Narciselor acolo unde au mai fost construite până în prezent 160 de unităţi locative; sunt în execuţie cu finalitate în acest an, Primăria asigurând utilităţile tehnico-edilitare şi sistematizarea, amenajările exterioare, şi tot pe acel amplasament, în vecinătatea acestuia, sunt prevăzute în programul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru acest an încă două blocuri cu încă 40 de unităţi locative. Conform Planului Urbanistic Zonal derulat în municipiul Târgu-Jiu, fiindcă blocurile au fost realizate etapizat în funcţie de asigurarea finanţării, mai este un amplasament pentru încă patru blocuri pentru care am elaborat documentaţia, urmând să fie făcute demersuri şi pentru finanţarea acestora. (…)un alt pachet de străzi pe care ne propunem să le modernizăm este vorba de străzile din cartierul Narciselor, acolo unde au fost atribuite locuinţe către tineri şi unde anul trecut s-a finalizat introducerea tuturor utilităţilor, inclusiv a gazelor naturale, urmând ca anul acesta să realizăm modernizarea străzilor. Toate aceste proiecte sunt unele complete, pornind de la preluarea apelor pluviale, cât şi reabilitarea integrală a carosabilului, trotuarelor, bordurilor, mobilierului urban şi echiparea integrală a acestora”.

Izabella Molnar