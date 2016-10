6,2 milioane de lei, restanţe ale contribuabililor târgujieni la bugetul de stat

Şefa Direcţiei Publice de Venituri (DPV) Târgu-Jiu a făcut, ieri, publică situaţia privind încasările la cel de-al doilea termen de plată al taxelor şi impozitelor de la contribuabilii persoane fizice şi juridice.

Cel de-al doilea termen de achitare al taxelor şi impozitelor locale fără penalităţi a expirat la 30 septembrie. Gradul de încasare al dărilor la bugetul local a ajuns la nivelul municipiului Târgu-Jiu la 85%. “Pentru că a expirat termenul II la plata impozitelor şi taxelor locale şi în mod normal ar fi trebuit să avem un grad de realizare de 100% ceea ce nu s-a întâmplat şi nu se va întâmpla niciodată, pot spune că din 42 de milioane cât reprezintă creanţe cu debit în bugetul nostru pe anul 2016, am încasat 35,8 milioane de lei ceea ce reprezintă 85% din buget, rămânând de achitat suma de 6,2 milioane de lei din care 3 milioane la persoane juridice şi 3,2 milioane la cele fizice. În general, în aceste sume sunt cuprinşi contribuabilii care nu şi-au plătit termenul II pentru că el a expirat în 30 septembrie, dar, mai nou, de câţiva ani de zile, încasarea la termenul II se încasează prin executare silită. Cei care au putut să facă plata au făcut-o până în 30 iunie anul acesta când a expirat primul termen şi au beneficiat de bonificaţie, iar la termenul II foarte puţini dintre contribuabili au venit să achite. De aceea, cei 6,2 milioane de lei care au rămas de achitat se vor încasa în mare parte din executare silită dacă până la 31 decembrie, contribuabilii noştri nu se vor prezenta să achite impozitele şi taxele. Mai avem 1 milion de lei de încasat din rămăşiţe reprezentând amenzi la care se adaugă din anul acesta încă 1,8 milioane de lei. La parcări am încasat din totalul de 6.400 de contracte, 6.000, deci au mai rămas doar 400 de achitat, iar per total situaţia rolurilor se prezintă astfel: din 67.600 de roluri la persoane fizice au fost achitate 70%, rămânând 22.300 de roluri neachitate, iar la persoane juridice din 2.460 de roluri, 749 au rămas neachitate şi suma de încasat. Avem un grad de realizare bun faţă de anul precedent, la aceeaşi dată, suntem cu 5 milioane în plus; ne-a ajutat foarte mult legislaţia din acest an. S-a prorogat termenul I de la 30 martie la 30 iunie ceea ce a făcut ca un număr mare de contribuabili persoane fizic şi juridice să plătească în acest termen şi să beneficieze de bonificaţie, conducând şi la încasări mai mari”, a declarat Mariana Budulan, şefa DPV Târgu-Jiu.

Scutiri pentru peste 2.000 de târgujieni

Budulan a precizat că valoarea bonificaţiilor acordate a fost de 6 milioane de lei la persoane juridice şi alte 4 milioane de lei la cele fizice. Totodată, în acest an, prin HCL, aproape 300 de târgujieni au beneficiat de reducerea de 50% la plata impozitelor locale ca urmare a veniturilor lunare mici. De asemenea, scutite de plata taxelor şi impozitelor locale pe anul în curs au fost 1.800 de persoane cu handicap, dar şi 300 de veterani, văduve ori deţinuţi politici.

Izabella Molnar