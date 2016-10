A ajuns în arest după ce a vrut să-și impresioneze soția

Un bărbat de 41 de ani, din orașul Târgu-Cărbunești, a ajuns luni seara în arest, sub acuzațiile de violență în familie și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice în stare de ebrietate. Totul ar fi pornit după ce acesta ar fi vrut să facă o glumă cu soția sa, însă, potrivit anchetatorilor, a pierdut controlul volanului și a lovit-o cu mașina. ”Sunt vinovat. Îmi pare rău. Soția mea a plecat de acasă pe data de 7, după o mică ceartă și eu am tot chemat-o înapoi. Nu a vrut să vină și am vrut să fac o mică glumă, cu mașina, o sperietură, o frânare, a fost atinsă de spoilerul din față cu o viteză mică, de nici cinci kilometri la oră. A alunecat, fiind iarbă jos. Consumasem alcool. Așa mi-a venit mie idea, să o iau acasă. Am sunat-o și nu a vrut să urce. Nu am vrut să o omor. Aveam în mașină plasa cu pachet pentru fetele noastre, pentru că ea a plecat de acasă cu fetele noastre. Sper să mă ierte. Fratele meu mi-a spus că ea este bine. Eu atunci imediat am încercat să o ridic, dar mi-a zis că nu, că are piciorul rupt. O nepoată a sunat la 112”, a declarat bărbatul care nu a mai creat niciodată probleme în localitate. Evenimentul a avut loc luni, în apropierea căminului cultural din Cărbunești-Sat. După câteva ore de audieri, suspectul a fost condus în arest. ”În timp ce conducea un autoturism pe un drum sătesc, la Cărbunești-Sat, în apropierea căminului cultural, a efectuat o manevră pentru a-şi impresiona soţia ce se deplasa în calitate de pieton, însă a pierdut controlul volanului și a acroșat-o. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. În baza probatoriului administrat în dosar a fost dispusă măsura reținerii suspectului pentru o perioadă de 24 ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbuneşti cu propuneri legale”, a declarat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbuneşti vor stabili, în urma audierilor, dacă bărbatul poate fi cercetat în libertate. Acesta se află la prima abatere.