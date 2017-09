A început procesul șoferului care l-a accidentat pe Neluțu Trandafir

Cântărețul de muzică populară, cunoscut pentru faptul că e nevoit să își petreacă toată viața într-un scaun cu rotile, Neluțu Trandafir, s-a prezentat, ieri, la Judecătoria Târgu-Jiu, acolo unde se judecă dosarul în care inculpat este un bărbat acuzat că e vinovat de producerea accidentului din ianuarie 2016 ce a dus la accidentarea artistului. Mihai Barbărasă este inculpatul trimis în judecată de către procurori, el fiind cel care a intrat pe contrasens, într-o curbă în apropiere de Runcu, și a lovit mașina cu care Trandafir circula dinspre Baia de Aramă spre Târgu-Jiu. Mașina era una adaptată nevoilor pe care le are cântărețul, în urma impactului dintre autoturisme Trandafir fiind cel mai grav accidentat. A avut nevoie la momentul respectiv de vreo trei săptămâni de îngrijiri medicale la un spital din Timișoara, anul acesta el fiind implicat într-un alt accident rutier, mult mai ușor însă. Cântărețul a menționat că întâlnirea dintre el și Barbărasă a fost prima de la producerea accidentului, în sala de judecată el fiind foarte supărat pe comportamentul acestuia. La întrebarea judecătorului dacă este de acord cu prelungirea dreptului de a conduce pentru șoferul inculpat, Trandafir s-a opus categoric, ulterior el explicând și motivul pentru care i-a spus magistratului că îl consideră un pericol pe șosele pe inculpat. “Comportamentul lui față de mine a fost unul josnic. Știa că vinovăția îi aparține, dar m-a înjosit, crezând că dacă sunt în cărucior sunt și un prost, un fraier. Nu m-a întrebat niciodată dacă mă doare ceva, vreo unghie. Nicio scuză, doar un telefon ca să îmi spună să trag concluziile că e om bun. Mi-a spus că mama lui – femeie de serviciu și tatăl lui – croitor, l-au învățat să fie om de caracter când a plecat în lume. I-am spus că trebuia să îi asculte, că poate i-a supărat. Acum m-am opus prelungirii pentru că are o vârstă și nu vreau să mai rănească și alți oameni, să îi lovească. Am încredere în Justiție și cred că se va face dreptate”, a spus artistul, care a rămas invalid de aproape 30 de ani tot în urma unui accident rutier, pe când încerca să evite un grup de copii care i-au apărut brusc în cale.

Gelu Ionescu