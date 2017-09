A intrat cu mașina în copac

Un şofer în vârstă de 43 de ani, din Aninoasa, s-a oprit, ieri, cu maşina într-un copac, în satul Lintea, din comuna Scoarța.

Acesta a încercat să depăşească autoturismul din față, numai că şi celălalt conducător auto a efectuat brusc aceeaşi manevră. Bărbatul a încercat să revină pe banda sa, însă susține că ar fi derapat pe criblura pusă pe DN 67 şi s-a oprit într-un copac.

”Am derapat din cauza drumului. Am vrut să depășesc pe cineva din fața mea, am dat semnalizare corespunzător, imediat mi s-a băgat în dreapta, am vrut să frânez, să rămân în spatele lui și m-a furat criblura și asta s-a întâmplat”, a declarat conducătorul auto, din comuna Aninoasa.

Mama acestuia, pasageră pe bancheta din spate, a scăpat nevătămată. Bătrâna plecase de acasă pentru a merge la spital, la control.