A promovat examenul de definitivare în învățământ, după contestație

O singură candidată a reușit să promoveze examenul de definitivare în învățământ, după ce a contestat nota pe care a primit-o la proba scrisă. Este vorba despre o profesoară de limba engleză, de la Școala Gimnazială Târgu Logrești, care a obținut media 8.46, la final. În total, 22 din cei 109 candidați care au susținut proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ au formulat contestații, însă pentru 21 dintre ei acțiunea nu s-a încheiat așa cum ar fi sperat. Mai mult, a existat și un caz în care nota finală s-a micșorat, după afișarea rezultatelor finale. Gorjul ocupă un loc fruntaș la promovabilitatea de la examenul de definitivare în învățământ. ”O singură contestație a fost admisă, în sensul rezolvării pozitive. O singură candidată a promovat, în urma contestației. Acum sunt 31 respinși din 109 prezenți la proba scrisă”, a precizat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Gorj.

Reprezentanții Ministerului Educației au precizat, înainte de contestații, că ponderea mediilor între 8 şi 10 atinge procente de peste 70% în judeţele Bistrița-Năsăud, Botoșani, Gorj, Mureș și în municipiul București. În Gorj, 78 de persoane au fost admise, iar doi profesori de Educație Fizică și Sport din Gorj au promovat examenul cu media 10. Un fost atacant de la Extensiv Craiova și un fost portar de la Pandurii Târgu-Jiu au obținut 10 pe linie. Dorin Hîrsu, un profesor în vârstă de 44 de ani, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Motru, fostul portar al echipei Pandurii Târgu-Jiu, este unul dintre cei cu care se poate mândri Gorjul. Acesta a susținut proba scrisă a examenului de definitivat de ziua lui, reușind să obțină 10, la fel ca și la celelalte probe. ”Am fost portar la Pandurii, am jucat zece ani la Pandurii, atât în Liga a II-a, cât și în Liga I, am fost și antrenor cu portarii. Chiar am învățat pentru definitivat, a fost vacanță, pentru mine nu a fost Paște. De ziua mea, pe 20 aprilie, am dat examenul, proba scrisă. A fost cu noroc”, a declarat fostul portar Dorin Hîrsu.

Celălalt dascăl de nota 10 este Cătălin Bucă, fostul atacant de la Extensiv Craiova, cel care a jucat și la Pandurii Târgu-Jiu, alături de Hîrsu. Acesta este profesor la Școala Gimnazială „Voievod Litovoi” din Târgu-Jiu.

Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.

O persoană poate să susțină proba scrisă de cel mult trei ori fără a plăti taxă. Ulterior, susținerea examenului va fi condiţionată de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale.

Loredana Fîciu