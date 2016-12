A venit tomograful la Spitalul Motru, revine și Khraibani

Camelia Khraibani, deputat PRU, revine cu începere din ianuarie la cârma Spitalului Motru. Medicul mai are încă nouă luni în funcția din care s-a supendat în 2012 când a candidat deputat pentru USL. Revenirea lui Khraibani conincide în mod fericit cu aducerea tomografului la spitalul din Motru, proiect pentru care s-a bătut acest parlamentar de Gorj. “Voi reveni la muncă după 1 ianuarie, mă întorc încrezătoare că în acest timp pot rezolva multe din problemele unității medicale. Chiar am o satisfacție personală că am reușit, prin demersuri la Ministerul Sănătății, să aduc un computer tomograf la spital și chiar în aceste zile acesta a fost achiziționat. Era una din promisiunile făcute oamenilor din Motru și din împrejurimi și m-am ținut de cuvânt”, a precizat Khraibani.

Camelia Khaibani a candidat, la cererea partidului, și la aceste alegerile parlamentare din partea PRU în județul Constanța. Kraibani a mai candidat independent, în această vară, pentru fotoliul de primar de Motru.

A.S.