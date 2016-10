Acţionarii de la Pandurii nu au un plan!

Dosarul de insolvenţă al Pandurilor trebuie acceptat până săptămâna viitoare, în caz contrar echipa va suferi penalităţi sportive şi financiare. Evident, gorjenii nu au de unde să facă rost de bani să plătească litigiile pierdute la FRF, iar intrarea oficială în insolvenţă i-ar scuti de datorii. De altfel, preşedintele Narcis Răducan a declarat că încă se teme că formaţia sa va pierde puncte. “Am emoţii în privinţa asta, dar eu sper ca dosarul să fie acceptat şi să fim scăpaţi de emoţiile depunctărilor. Am asigurări că va fi totul în regulă şi echipa nu va suferi”, a spus Răducan.

Deşi a admis că era singura soluţie de supravieţuire, Răducan speră că odată cu intrarea în insolvenţă să le fie respectate drepturile jucătorilor. “Această stare de insolvenţă ne ajută foarte mult să depăşim momentul din punct de vedere financiar, dar nu avem nicio scuză dacă mai departe nu reuşim să ne ţinem de acest plan de reorganizare. Dacă de mâine încolo echipa este susţinută financiar, nu veţi vedea pe teren că joacă o echipă aflată în insolvenţă. Noi credem, cu tărie, că locul echipei este în primele 6. Membrii asociaţi ne-au dat asigurări că există doar o intenţie de a ieşi din situaţia delicată, nicidecum de a păcăli pe cineva. Au spus că nimeni nu va pierde niciun ban şi este doar o formă de a depăşi perioada grea în care ne aflăm. Salariile şi bonusurile jucătorilor nu vor fi tăiate, se va încerca doar eşalonarea lor”, a precizat Răducan.

Alarmant este că, în momentul de faţă, cei care au demarat această procedură nu au idee cum să depăşească momentul dificil.

“În momentul în care vom avea, oficial, această stare de insolvenţă, urmează să punem în aplicare planul de reorganizare. Echipa a înţeles că este unica soluţie, dar, de acum încolo, mă bazez foarte mult pe mobilizare. Avem creanţe încă neîncasate de peste 1,5 milioane euro în acest moment, deci clubul cred că are viitor. E adevărat, urmează o perioadă foarte grea şi trebuie să punem toţi umărul. Ceea ce încă nu s-a stabilit, şi aştept cu înfrigurare, din partea membrilor asociaţi, este un plan practic de reorganizare pentru că în acest moment nu ştim ce urmează”, a mai spus preşedintele clubului.

Există pericolul desfiinţării!

Narcis Răducan a spus că a venit la un club care avea visteria goală, şi a avut mult de muncă pentru a face o echipă performantă. La Pandurii nu erau decât 14 jucători sub contract, iar fondurile de transferuri lipseau. “Când am venit la echipă, în unul din conturile clubului era un leu. Nu este nicio glumă. În alt cont erau undeva la 3.000 euro. Nu m-am plâns de aceste condiţii, nu m-a obligat nimeni să vin preşedinte la Pandurii.

Anul trecut am încasat cotizaţii din partea membrilor asociaţi în valoare de 1,7 milioane euro, care ne-au deservit pentru şase luni.

A mai fost un milion euro din drepturile tv, deci un buget de până la 3 milioane euro încasate în condiţiile în care bugetul era de 6,5 milioane euro. Acum bugetul este de 4,5 milioane, drepturile tv le-am adus la 2,5 milioane, am încasat 1,2 milioane euro din transferuri şi alte 400 de mii euro din participarea în Europa League, dar şi din participarea lui Săpunaru la Euro. Aceşti ultimi bani nu i-am primit”, a declarat Răducan.

Interesant este că Pandurii va trebui să defileze tot cu actuala structură organizatorică. Conform unor surse, Adunarea Generală a Acţionarilor nu ar putea fi dizolvată, iar clubul preluat de un singur investitor potent financiar, pentru că ar fi nevoie de un alt certificat de identitate sportiv.

Dacă sursa este veridică, Pandurii ar urma să pornească din fotbalul judeţean pentru a avea o finanţare independentă.

