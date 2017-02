Acuzații: Ajutoarele alimentare europene pentru Berlești, mâncate de șoareci în incinta primăriei

Prefectura și Comisariatul pentru Protecția Consumatorului Gorj au primit sesizări, în perioada 15-17 februarie, de la un consilier local din Berlești că aproximativ 90 de pachete de ajutoare alimentare care provin de la UE, și aveau termen limită de distribuire 1 ianuarie, stau distruse la parterul primăriei, fiind mâncate de șoareci. Alesul local susține că a ridicat problema și în ședințele de CL Berlești, la finalul lui 2016, solicitând că alimentele în cauză sunt perisabile și trebuie distribuite de urgență beneficiarilor. Consiliul local ar fi respectat solicitarea abia luna aceasta și ar fi distribuit alimentele neconforme unor cetățeni ai localității. Primarul comunei neagă însă că alimentele sunt neconforme, în magazie mai aflându-se cel mult 20 de pachete nedistribuite.

Primăria Berlești a primit în august, anul trecut, de la Prefectura Gorj 1600 de pachete conținând alimente europene, care trebuiau distribuite familiilor cu venituri de subzistență, persoanelor cu handicap, șomerilor și pensionarilor cu pensii minime. Autoritățile locale au anunțat la Prefectură, spune consilierul Iustin Lihu, că nu le ajung cele 1600 de pachete, mai având nevoie de încă 500 pentru a acoperi nevoia cetățenilor comunei. Necesarul s-a asigurat de la Primăria Licurici, care a oferit comunei Berlești în jur de 500 de pachete. Cele aproape 2100 de ajutoare astfel adunate au început să fie distribuite în toamnă beneficiarilor din Berlești. La parterul primăriei au rămas însă, la finalul anului trecut, nedistribuite în jur de 90 de pachete, alimentele fiind depozitate într-un fost magazin, în clădirea instituției publice. Autoritățile nu au mai făcut eforturi să distribuie restul alimentelor, deși pe raza comunei Berlești mai sunt persoane care se încadrează în textul legii și nu au primit, dar și altele care au fost trecute în liste, dar au fost omise la primirea ajutoarelor. Nevoia acestor cetățeni l-a determinat pe consilierul PNL, Lihu Iustin, să ridice problema pachetelor rămase, în ședințele de CL Berlești de la finalul anului trecut.

Excremente de șoareci, pe conserve și pe pungile de făină

“Am solicitat în CL Berlești să se pună la dispoziția aleșilor locali procesul verbal care conține cantitatea primită de ajutoare europene în localitate și tabele cu beneficiarii care au ridicat pachetele. Am fost refuzat inițial, dar am primit răspunsul abia pe 7 februarie, după ce am depus la primărie o solicitare scrisă. Atunci am aflat că în localitate s-a adus o cantitate de 2140 de pachete, dintre care au rămas nedistribuite circa 90 de pachete. Am trimis primăriei un tabel cu persoanele care au fost omise din liste și cu alte persoane care se încadrează în textul legii, iar noii beneficiari au primit pachetele luna aceasta, dar beneficiarii au primit doar câte un pachet de persoană și nu două, în timp ce cutiile erau desfăcute, produsele dându-li-se în plase. În magazie au mai rămas, lucru pe care l-am văzut cu ochii mei, numeroase cutii deteriorate, cu excremente de șoareci, pe conserve, pe pungile de făină și de zahăr. Cutiile care rămăseseră intacte erau și ele ude, cred că de urină”, a declarat consilierul local Lihu.

Neglijența încă netaxată

După ce a văzut starea în care se află alimentele europene, alesul liberal a sesizat Protecția Consumatorilor și Prefectura Gorj. “Voi sesiza și Curtea de Conturi pentru a le fi imputată persoanelor responsabile toată cantitatea de alimente europene care nu poate fi justificată, fiind deteriorată ori roasă de șoareci. Aștept ca Prefectura Gorj să ia măsuri și să taxeze neglijența autorităților locale, dar aștept ca și cei de la Protecția Consumatorilor să vină la fața locului și să constate pericolul în care sunt puși beneficiarii acestor ajutoare, nevoiți să consume alimente neconforme”, a mai spus alesul local și el beneficiar al acestor pachete.

“Am făcut acest demers nu pentru că aș avea probleme cu primarul care este din același partid ca mine, ci pentru că îmi doresc ca funcționarii publici să își respecte atribuțiile de serviciu și drepturile cetățenilor. Știu că asta nu se întâmplă la Primăria Berlești, comună unde, din păcate, funcționarii nu lucrează pentru cetățeni, ci chiar împotriva lor”, a mai spus liberalul.

Primarul de Berlești: “Sunt cutii ude de la ulei, unele s-au distrus la transport!”

Iulian Berlescu, primarul comunei Berlești, susține în schimb că situația nu este cum a creionat-o colegul său de partid. “Comuna Berlești a primit 1600 de pachete cu alimente europene de la Prefectura Gorj, dar alte primării au avut surplus și am mai primit încă 500. Le-am solicitat consilierilor să găsească și alți beneficiari decât aveam noi pe tabele, iar ajutoarele au fost aproape toate distribuite. Mai avem vreo 15-20, depozitate în incinta primăriei. Este adevărat că unele cutii sunt distruse din transport, și unele sunt ude că, probabil, s-a spart vreo sticlă de ulei, dar nu de la urină, ori șoareci. Nu sunt nici mâncate de șoareci, consilierul exagerează. Responsabili cu aceste pachete sunt viceprimarul și băieții de la Asistență Socială, ei răspund de distribuirea și starea alimentelor europene”, a precizat primarul Berlescu, la solicitarea Gorjeanul.

Edilul declară că vrea să distribuie și restul de pachete, dar susține că în comună nu mai sunt doritori care să se încadreze în textul legii.

Reamintim că, pot beneficia de aceste ajutoare alimentare persoanele al căror venit net lunar este de până la 450 de lei (pensie, indemnizaţie de şomaj, venit minim garantat, alocaţie pentru susţinerea familiei sau venituri din alte surse), potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarii trebuie să primească câte două cutii cu ajutoare alimentare, fiecare cutie conţinând: făină albă de grâu (1 kg), mălai (2 kg), paste făinoase (400 g), ulei (2 l), zahăr (1 kg), conservă carne de vită (300 g), conservă pateu de ficat de porc (200 g), orez (1 kg), conservă de pastă de tomate (400 g) şi fasole boabe (500 g).

Anamaria Stoica