Familia unui bebeluș acuză: Malpraxis la Maternitatea Târgu-Jiu

Părinții unei fetițe născute luna trecută la Maternitatea Târgu Jiu susțin că micuța are probleme de sănătate, după ce a fost adusă pe lume aici, din neglijența unui cadru medical ea alegându-se cu o fractură la clavicula dreaptă. Ionela Hărăboiu era la a treia naștere când a venit la maternitate și nu avusese probleme nici în timpul sarcinii și nici la vreuna din celelalte nașteri anterioare. Ea crede că necazurile de acum i se trag de la faptul că sorocul de a o aduce pe lume pe cea mică a venit noaptea, când medicii cu care trebuia să nască…dormeau. În asemenea situații, asistentele medicale au mari rețineri în a merge și a-i trezi pe “superiori”, mama spunând că, până la urmă, în sala de nașteri au ajuns și medicii care s-au ocupat de ea.

“Mă puseseră să mă uit la telefon și să cronometrez cum am contracțiile. Spuneau că o să nasc dimineața, dar spre miezul nopții deja copilul începuse să scoată capul și ele mă îndemnau să merg pe jos, în halul ăla, până la sala de nașteri. Le-am spus că nu am cum, m-au deplasat asistentele până acolo și am reușit în cele din urmă să ajung la sală. A venit o asistentă acolo și s-a aplecat peste burta mea, iar când doctorița a vrut să tragă fata afară asistenta s-a ferit puțin pentru că se stropise de la lichid. Atunci cred că i-a rupt mâna fetiței sau ce a făcut, că mi-au spus apoi că în 2-3 săptămâni o să-i treacă. A trecut însă o lună și la fată tot i se vede osul aici la claviculă”, povestește mama.

Tot la naștere fetița a avut și alte probleme, consemnate în actul de externare, tatăl acesteia, Petre Tănăsescu fiind îngrijorat de modul în care a decurs nașterea.

“S-a auzit o pocnitură când a ieșit fetița din soție și au spus că are o mică fisură la claviculă. Au bandajat-o două zile cât am stat acolo în spital și nu ne-am făcut griji multe, dar pe biletul de externare scrie fractură claviculă dreapta și traumatism ochi, că avea ochiul drept plin de sânge. Vă dați seama că nu am cum să nu îmi fac griji pentru că putea fi o naștere fără probleme dacă erau mai atenți. Nu am nicio pretenție de la nimeni, dar vreau doar să îmi văd copilul sănătos”, spune tatăl.

Părinții au contactat un avocat pentru a depune, ieri, plângere de malpraxis atât la Colegiul Medicilor, cât și la Parchet, conducerea spitalului județean dând asigurări că fetița nu are probleme majore de sănătate. “La naștere a prezentat o fractură de claviculă în lemn verde, care nu a pus probleme ulterioare. Nou-născutul a plecat sănătos din spital și nu s-a impus un tratament ulterior”, a menționat managerul spitalului, Tiberiu Tătaru, după ce a discutat cu medicii din subordinea sa.

Gelu Ionescu