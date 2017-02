Acuzații de neglijență în serviciu la o primărie din Gorj

O anchetă a polițiștilor din Schela a stârnit controverse la primăria din localitate. O angajată susține că a aflat din presă că este cercetată pentru neglijență în serviciu, după ce reprezentanții IPJ Gorj au anunțat, printr-un comunicat de presă, că s-a întocmit dosar penal în urma eliberării unei adeverințe. “La data de 7 februarie, polițiști din cadrul Postului de Poliție Schela au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie din localitate, funcționar public în cadrul unei primării, responsabilă cu evidența registrului agricol, ar fi eliberat o adeverință pentru o femeie din comuna Schela, la solicitarea acesteia, pentru a-i servi la S.P.C.L.E.P. Bumbești-Jiu, în vederea eliberării cărții de identitate pentru fiul său. Din verificări s-a stabilit faptul că femeia căreia i s-a eliberat adeverința nu era înscrisă în registrul agricol ca proprietar de imobil la adresa respectivă, ulterior fiind eliberat actul de identitate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijență în serviciu”, se precizează în comunicatul de presă al IPJ Gorj. Adeverința sa ar fi fost depusă la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Bumbești-Jiu. De cealaltă parte, funcționarul public susține că este nevinovat și că niciun om al legii nu i-ar fi cerut explicații în acest caz. “Cum să dai o adeverință cuiva care nu figurează scris? Nu a venit nici Poliția. Nu s-a făcut nicio verificare. Doamna respectivă este coproprietară cu soțul. Cum să dau o adeverință cuiva care nu figurează? Cum e posibil așa ceva? Posibil să fie cineva rău intenționat. Din ziar am aflat că sunt cercetată și că m-aș fi ales cu dosar penal”, a spus angajata Primăriei Schela.

Și Ana Vâlceanu, viceprimarul comunei Schela, s-a declarat surprinsă de aceste acuzații. “Cine a verificat? Se zice că a verificat Poliția, pe noi nu ne-a întrebat nimeni, nu ne-a luat nimeni niciun punct de vedere. La noi nu a verificat nimeni. Nu e adevărat ce se spune acolo. O să vorbim și noi cu Poliția să vedem unde a verificat la noi, la registrul agricol. Trebuie să vină să verifice. Noi ne-am dat seama despre cine este vorba că se spune că persoana respectivă e de aici, din localitate. Reclamația ar fi făcut-o cineva care de o săptămână de zile tot vine și ne amenință pe aici că ne înregistrează. Ieri, de exemplu, i-a făcut reclamație domnului primar la Poliție, a sunat la 112. Nu e realitatea asta. Femeia respectivă are act de vânzare, e coproprietară cu soțul. Femeia respectivă are un act unde este coproprietară cu soțul, a venit și a solicitat adeverință pentru fiul său să-i facă buletin și noi i-am dat adeverință să meargă cu fiul să-i facă buletin”, a declarat viceprimarul Ana Vâlceanu.

La finalul cercetărilor se va stabili dacă se confirmă sesizarea.

Loredana Fîciu