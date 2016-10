Acuzații: Ilie, cu FNME pe felie

Deplasarea liderilor sindicali ai FNME, din Complexul Energetic Oltenia, săptămâna trecută, la Colegiul Director al Federației Naționale Mine Energie(FNME), desfășurat pe parcursul a trei zile la Abrud, s-ar fi făcut pe o înțelegere, subterană, cu administrația CEO. Cel puțin asta suspectează acum sindicaliști din Federația Univers, care susțin că administrația i-ar fi învățat pe participanții de la FNME să intre în concediu de odihnă pe parcursul Colegiului Director ca abia apoi, conducerea CEO să le acopere respectivilor costurile de deplasare, diurnă și cazare. Mișmașul discutat, spun lideri de la Univers, ar avea ca scop ascunderea acestei facilități financiare, ce va fi oferită, în mod discriminatoriu, pentru doar o parte dintre sindicaliștii CEO. Acuzele curg la adresa directorului Ionel Ilie, care ar urmări prin acest demers să obțină sprijinul FNME la negocierea noului CCM.

În perioada imediat următoare, sindicatele din CEO așteaptă să fie chemate de către administrație la negocierea noului Contract Colectiv de Muncă (CCM). Procedura deloc ușoară va pune la masa negocierilor sindicatele și administrația, ultima pregătită să taie drastic ce a mai rămas din drepturile salariaților CEO. Pentru asta are însă nevoie de sindicate obediente, care să accepte să plece genunchii în fața administrației, asta, evident, în schimbul unor favoruri sindicale.

Delegații, în schimbul semnăturii pe CCM

Pe acest considerent, administrația, condusă de Ionel Ilie, este acum bănuită, de către sindicaliști din Federația Univers, că ar încerca să obțină, prin acordarea a câtorva facilități financiare, deja, bunăvoința FNME. Asta deoarece, noul CCM va cuprinde micșorări de salarii, urmare a reorganizării sucursalelor și a punctelor de lucru, care se pot aproba de către administrație numai prin atragerea unui sindicat de partea conducerii ori a dezbinării sindicatelor.

Nicu Bunoaica, lider de sindicat la Cariera Lupoaia, susține că managerul Ionel Ilie asta urmărește acum, adică să-și atragă de partea sa FNME, acordând deja Federației mici “bonusuri” financiare, de tipul acoperiții, pe șestache, a delegaților pentru sindicaliștii lui Pîrvulescu și Condescu.

Liderul Bunoaica exemplifică gestul “de maximă bunăvoință”, ce va fi făcut de către Ilie, cu sindicaliștii FNME care s-au deplasat, săptămâna trecută, la Abrud.

Bunoaica amenință CEO cu un proces

“Federația Univers a avut luna trecută un Consiliu Federal la Neptun pentru care administrația CEO, condusă de Ionel Ilie, trebuia să suporte cheltuielile de deplasare, diurnă și cazare. Ilie a refuzat acest lucru, după ce s-ar fi consultat cu juriștii CEO. Aflăm, în schimb, cu stupoare, că cei de la FNME, nu beneficiază de la același tratament ca și noi, sindicaliștii în cauză fiind chiar învățați de administrație cum să fenteze regulile aplicate doar Univers. Am informații clare că, Ionel Ilie a avut, săptămâna trecută, o discuție cu liderii FNME, pe tema deplasării de marți de la Abrud. În cadrul discuției, managerul i-ar fi sfătuit pe cei de la FNME, aflați în producție, să intre pe timpul delegației în concediu de odihnă, urmând ca la revenirea acasă administrația să le acorde totuși delegații, pe ascuns. Celor de la FNME li s-ar fi spus că procedura trebuia urmată așa ca să nu aflăm noi, cei de la Univers, că am fost discriminați”, a declarat Bunoaica.

“Dacă celor de la FNME li se vor acorda acești bani pe delegații, cum am aflat eu, țin să-i transmit managerului CEO că vom acționa compania în judecată pentru discriminare sindicală”, a declarat liderul de la Lupoaia.

Sindicalistul este conștient că demersul său nu este susținut de toți colegii din Univers, deoarece știe că are și în propria Federație și “cameleoni sindicali” care vor merge și ei, la viitoarele negocieri, tot pe mâna administrației, deși se vor mai pierde, în viitorul contract, și restul drepturilor minerilor și energeticienilor din CEO.

Constantin Crețan subscrie însă celor afirmate de Bunoaica, menționând că dacă celor de la FNME li se vor acoperi cheltuielile de deplasare, cazare, masă și diurnă, și el va solicita, în intanță, ca și CEO să plătească pentru discriminare.

Liderii FNME, cu însoțitori

La Colegiul Director al FNME, desfășurat marți, miercuri și joi la Abrud, au participat toți președinții de sindicate din CEO, care aparțin Federației Naționale Mine Energie, însoțiți de câte doi vicepreședinți din fiecare sindicat. De la Lupoaia au participat la Abrud, trei persoane, Nicolae Bădița, Titu Brabete și Ducu, susține Bunoaica menționând că delegația de la Gorj a avut astfel câteva zeci de participanți, pentru care CEO ar urma să plătească, pe ascuns, câteva mii de lei.

Anamaria Stoica