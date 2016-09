Afacerea “Chișcani”, osul din gâtul lui Ciurel

Sucursala Electrocentrale Chișcani, aparținând Complexului Energetic Oltenia din anul 2013, a stârnit recent interesul Corpului de Control al Guvernului care a decis, în aceste ultime zile, să solicite documente de la CEO privind felul în care a fost preluată termocentrala de la Brăila, cu trei ani în urmă. Șocant este că acest organism decide să o ia pe urmele afacerii Chișcani, în care este vizat acum Laurențiu Ciurel, la un an după ce FNME a sesizat, în scris, Palatul Cotroceni că achiziția termocentralei de la Brăila, nefuncțională de fapt, era nocivă pentru CEO, făcându-se în baza unor ordine politice, ca la jumătatea anului trecut să se încerce descotorosirea de termocentrală, prin vânzarea “la bucată” a activelor grupului energetic. Sesizarea FNME nu stârnește atunci interesul Președinției, care o trimite ministrului Energiei, Andrei Gerea, iar respectivul, culmea, lui Ciurel. Evident că nu se ia nicio măsură la cele sesizate ca, în martie 2016, Ciurel să iasă public și să dea dreptate FNME, explicând că fostul ministru al Energiei, social-democratul Constantin Niță, i-ar fi dat un os, sub forma termocentralei de la Chișcani, pe care a trebuit să îl înghită, alături de altă “carne” primită de la minister.

Cele două grupuri ale Termocentralei Brăila au fost preluate de către Complexul Energetic Oltenia în toamna anului 2013, asta după ce în primăvară, CEO a pus sechestru pe grupul modernizat şi retehnologizat al Termocentralei din Chișcani, pentru o datorie de aproximativ 30 de milioane de lei. Mai exact, firma producătoare de energie nu şi-a achitat, până atunci, cărbunele primit în 2012. Cum sechestrul nu a rezolvat problema, Complexul Energetic s-a văzut nevoit, se anunța la acea dată, să preia cele două grupuri ale termocentralei Brăila şi cei 300 de angajaţi care lucrau acolo cu trei ani de zile în urmă. La cârma Complexului Energetic se afla Laurențiu Ciurel, fost social-democrat, care a explicat dedesubturile afacerii Chișcani abia trei ani mai târziu.

Ciurel dă vina pe Niță pentru preluarea “osului” Chișcani

Trei ani mai târziu, pentru a justifica, public, pierderile pe care le-a înregistrat CEO în 2015, sub comanda sa, Laurențiu Ciurel, destituit deja de câteva luni din funcție, a aruncat pisica moartă “Chișcani” în curtea fostului ministru al Energiei, Constantin Niță. “Peste o lună de zile, față de ce ai acum la CEO, o să mai ai două hidrocentrale foarte importante: Hidrocentrala de la Lotru și Hidrocentrala de la Argeș. Pentru că ți-am dat atâta carne, o să îți dau și un pic de os, îți dau Termocentrala Brăila pentru că ai de recuperat o datorie de 20 de milioane de la Termoelectrica, iar ea valorează mult mai mult”, i-ar fi spus Niță lui Laurențiu Ciurel, potrivit declarațiilor din martie 2016, ale fostului manager privat al CEO.

Ciurel susținea, de asemenea, că și în aceste condiții, CEO tot ar fi fost în câștig, pierderile produse Complexului Oltenia de la achiziția termocentralei pe gaz de la Brăila nedepășind însă 28 de milioane de lei, valoarea unității fiind mult mai mare.

De altfel, în urma unui studiu aprobat de minister, s-a stabilit că valoarea termocentralei se ridică totuși la aproximativ 100 de milioane de lei. Fostul manager mai preciza că Brăila deține unul dintre cele mai moderne grupuri din Europa, în care s-au investit 50 de milioane euro. Dar “din păcate, costul gazului a explodat astfel încât nu mai este rentabil să produci megawatt-ul pe gaz”, a mai comentat Ciurel. Totodată, acesta a mai spus că iarna trecută, când temperaturile erau negative, s-ar fi pus în discuție repornirea termocentralei, dar din cauza lipsei de personal specializat, acest lucru a fost imposibil.

Bună pentru CEO, dar mai bună pentru olandezi

Ciurel nu mai explică însă, în martie, că CEO a încercat, la jumătatea anului trecut, să vândă termocentrala de la Chișcani olandezilor de la BUVOCA Holdings BV. Societatea olandeză cu sediul în Amsterdam, care și-a înființat în România BUVOCA Energy SRL ajunsese să încheie cu CEO un memorandum, mai exact pe 22.07.2014 “în vederea reconversiei SE Chișcani a combustibilului folosit în prezent(gaz natural și păcură), în noul comustibil, o emulsie cu 60% cărbune cu putere calorică(6000 kcal/kg) mare și restul apă 40%-o tehnologie inovatoare care dă șanse termocentralei de relansare economică, datorită prețului foarte competitiv al energiei electrice obținute”.

În acest sens, în decembrie 2014, se realizează și un studiu de fezabilitate, la cererea olandezilor care cer în ianuarie 2015 o întâlnire la București cu oficialii CEO. Pe 20 ianuarie 2015, olandezii se întâlnesc în Capitală cu reprezentanții CEO și își manifestă intenția de a cumpăra termocentrala de la Chișcani, lucru materializat printr-o scrisoare de intenție. De altfel, în cursul anului trecut, o scrisoare similară ajungea și la fostul premier, Victor Ponta.

“Răspunsul oficial al CEO a fost de acceptare a vânzării termocentralei, condiționat, după obținerea acceptării vânzării de către Consiliul de Supraveghere, respectiv AGA, foruri decizionale ale CEO. În cazul obținerii aprobării vânzării activelor centralei acesta se face după finalizarea procedurilor legale în astfel de situații: de evaluare a centralei și respectiv de licitație deschisă cu strigare”, se arată într-un raport al conducerii termocentralei de la Brăila.

Vânzare aprobată, dar stopată

O jumătate de an mai târziu, vânzarea termocentralei ajunge în AGA, asta după ce CEO se pregătise de această vânzare încă din decembrie 2015. Mai exact, CEO atribuise unei firme din Cluj, Dorian DRS SA, un contract de 168.130 de lei pentru a evalua patrimoniul Termocentralei Chişcani, în vederea vânzării activelor olandezilor de la BUVOCA. Urmând cursul firesc, Adunarea Acţionarilor CEO, din 6 aprilie 2015, pune în discuție proiectul privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a termocentralei din Brăila, iar proiectul este aprobat. Se stabilește, de asemenea, ca de vânzare să se ocupe Octavian Graure, partenerul de dosar al lui Laurențiu Ciurel. Procedura nu se mai duce la îndeplinire “nefiind îndeplinite toate formalitățile impuse de legislație”, și se sfârșește când Ciurel rămâne fără mandatul de manager al CEO, în decembrie 2015.

Ilie vrea să vândă Chișcaniul la fier vechi..

Urmașul lui Ciurel, după mandatul eșuat al lui Laurențiu Ciobotărică, Ionel Ilie repune afacerea Chișcani pe tapet, anunțând însă și el că vrea să vândă termocentrala de la Chișcani, nu olandezilor, ci la fier vechi. Noul manager al CE Oltenia, Ionel Ilie, anunța astfel în ianuarie 2016 că vrea să grăbească procesul de vânzare prin licitație publică a Termocentralei Chișcani de la Brăila, ale cărei costuri de producere a energiei depășesc prețurile de vânzare. Se menționa că în situația în care nu se va reuși să se plaseze unitatea energetică de la Brăila unui alt investitor, aceasta va fi dezmembrată bucată cu bucată și vândută la fier vechi.

Ilie anunța că a reluat operațiunea de valorificare a Termocentralei Chișcani, asta după mai bine de un an de la demararea procedurilor. “L-am rugat pe domnul Radu Pop care se ocupă de valorificarea termocentralei, să urgenteze acțiunea respectivă. Să vedem ce trebuie făcut astfel încât în acest an să valorificăm termocentrala, pentru că altfel există riscul să fie transformată în fier vechi. Nu ne putem permite să plătim nici firma de pază, nici salariații care sunt acolo de când am preluat-o”, a explicat Ionel Ilie, directorul general al CE Oltenia.

…dar o transformă în sucursală

Ilie una zice, alta face, în aprilie Chișcaniul fiind transformat în sucursală a CEO, deși ajunsese să suporte chiar două evaluări ale activelor, pe motiv că prima, dispusă de Ciurel, nu fusese corectă.

În aceste zile, afacerea Chișcani devine brusc interesantă pentru Corpul de Control al Guvernului care își trimite reprezentanții la sediul CEO pentru ridicarea unor documente legate de tranzacția din 2013. Reprezentanții Guvernului vor să stabilească dacă preluarea Termocentralei de la Brăila s-a făcut în beneficiul societății de la Târgu-Jiu, vizat fiind Laurențiu Ciurel, care a făcut valuri în legătură cu o potențială candidatură a sa la parlamentare, dar și alți pioni ai acestei afaceri. Se vehiculează că Ciurel vrea să-și asigure o imunitate parlamentară în dosarul Turceni-Rovinari, care l-ar face intangibil și dacă neregulile căutate în afacerea Chișcani ar ajunge pe masa DNA.

Anamaria Stoica