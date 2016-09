Alde Ilie te-ai făcut de bășcălie!

Ionel Ilie, șeful Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a făcut o gafă monumentală, săptămâna trecută, refuzând să își asocieze, public, numele de cel al ALDE Gorj, deși a recunoscut că este apropiat senatorului Dian Popescu, cu care preferă să servească masa pe la restaurantele din București și la biroul respectivului de la Senat. Mai mult, Ilie a fost prezent cu o săptămână în urmă la Hotelul Sara din Țicleni, aparținând senatorului Dian Popescu, la o întâlnire tête-à-tête cu liderii ALDE Gorj, prezența respectivului întrerupând chiar o ședință de partid, organizată în aceeași locație. Faptul că Ilie s-a afișat cu ALDE a oferit o garanție aleșilor prezenți la SARA că managerul executiv al CEO este de-al formațiunii politice.

Doljeanul pus în capul trebii la CEO, deși este posesorul unei demisii aflate de patru luni pe masa ministrului Energiei, Victor Grigorescu, a preferat astfel să mintă în legătură cu prezența sa, vinerea trecută, la Hotelul Sara din Țicleni, unde se desfășura o întrunire politică a ALDE Gorj. Mai mult, a aruncat cu noroi în publicația Gorjeanul, singura care a relatat despre evenimentul la care Ionel Ilie a participat, ziarul subliniind că managerul CEO a vrut să se afișeze, alături de cei doi parlamentari ai ALDE Gorj, în fața conducerii întrunite a organizației județene. De altfel, Ilie a fost prezent la discuții alături de Octavian Graure, contabilul-șef al SE Ișalnița, subalternul său. Aceste lucruri au fost confirmate, fără menajamente, vineri, de către Dian Popescu, senatorul precizând că Ionel Ilie a făcut doar o greșeală că nu a recunoscut întâlnirea în cauză, pe care copreședintele ALDE Gorj a văzut-o drept “banală” și inofensivă. Ilie are însă un șef tehnocrat la Ministerul Energiei, care la data apariției materialului de presă numai ce numise noii membri ai Consiliului de Supraveghere al CEO. De altfel noii numiți vor fi cei care vor stabili noul Directorat al companiei, Ilie fiind, deocamdată, președintele acestui for.

“Domnul Ilie Ionel era în concediu, dânsul pleca spre casă, l-am rugat să se abată până la Țicleni, pentru a discuta față în față, deoarece eu plecam la București și trebuia să vorbesc acolo tocmai pe Legea Energiei. Am mai discutat și alte subiecte tot pe Legea Energiei, i-am explicat că nu pot interveni, din punct de vedere constituțional, în respingerea președintelui Iohannis, în întoarcerea legilor”, a spus, vineri, în conferința de presă a ALDE Gorj, copreședintele Dian Popescu.

Dacă Ilie era Ciurel..

Acesta a explicat jurnaliștilor că deși managerul CEO a dat astfel de înțeles opiniei publice respectivul nici măcar nu s-a arătat deranjat că la Hotel Sara se desfășura și o întâlnire politică a ALDE Gorj. “În incintă eram toți aleșii locali ai ALDE(..) aveam o discuție. Evenimentul a coincis cu trecerea lui Ionel Ilie spre Craiova. De altfel, am discutat separat cu dânsul, am stat de vorbă o jumătate de oră, după care eu m-am întors la colegi, iar el a plecat. Dânsul nu s-a simțit lezat că putea fi asociat cu ALDE deoarece el este din Dolj”, a declarat Dian. În fapt lucrurile au stat chiar invers, Ilie tunând și fulgerând la Radio Infinit, la adresa materialului publicat de Gorjeanul care relata tocmai întâlnirea de la Hotel Sara.

“Dacă Ionel Ilie a negat, public, prezența la Hotel Sara este greșeala dânsului. El nu a fost la o întâlnire politică, ci la o întâlnire privată, cu mine și cu domnul Iriza, pe exact aceste modificări(n.r. pe Legea Energiei). Dacă vroiam altfel de discuții le aveam la București. M-am întâlnit de șase ori cu dânsul, de șase ori a fost în biroul meu, despre ce vorbim. Dacă voiam o discuție politică o aveam acolo. Nici nu ne-am ferit, nu avem de ce să mă feresc.(..)Dacă era Ciurel știa să răspundă altfel”, a completat Dian Popescu scuzându-l pe Ilie, pentru că respectivul face parte din “executiv”.

Și directorii mint câteodată, și bârfesc

“Nu sunt membru la niciun partid. Cine mănâncă rahat, nu știu de cine este întreținut și alimentat, este problema lor. Doamna aceea(n.r. redactorul Gorjeanul) putea să-mi dea un telefon să mă întrebe dacă m-am înscris vreodată într-un partid, în afară de Partidul Comunist, în care am fost membru până în 1989, n-am semnat adeziune la niciun partid. Am semnat prin 1984 sau 1985 adeziunea la Partidul Comunist Român. N-am discutat absolut nimic cu niciun om politic despre politică și despre altceva. M-am întâlnit cândva cu domnul Dian Popescu pentru a-i explica niște solicitări despre modificări la Legea Energiei în care era părerea noastră, a Complexului Energetic Oltenia, nu a mea, a lui Ionel Ilie, despre ce importanță aveau anumite articole din legea 123. Nu m-am întâlnit doar o dată cu domnul Dian Popescu, ci de mai multe ori am fost la dânsul în birou la Senat. Cele apărute sunt bârfe”, a precizat Ionel Ilie pe 14 septembrie refuzând să recunoască că a fost la Hotelul Sara.

Anamaria Stoica