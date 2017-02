Ambasadorul SUA a inaugurat Raftul American la Biblioteca Județeană Gorj

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, a fost, ieri, oaspetele Bibliotecii Județene ”Christian Tell”. Vizita a avut ca scop inaugurarea ”Raftului American”, o donație de circa 250 de volume din diverse domenii, semnate de autori din SUA.

”Raftul American” cuprinde lucrări de referință, literatură americană clasică și contemporană, literatură pentru copii și tineret, lucrări de metodică a predării limbii engleze, continuarea studiilor în SUA, precum și cărți despre politica externă, istoria și geografia Statelor Unite ale Americii. Donația, cuprinzând în total 252 de volume, a fost oferită chiar de Hans Klemm, ambasadorul SUA în România, aflat într-o vizită de două zile la Târgu-Jiu, împreună cu soția sa. ”Sunt ambasadorul SUA în întreaga Românie așa că sunt foarte recunoscător că am ocazia să vizitez acest județ și orașul Târgu-Jiu. (…) Oferind acest dar, aceste cărți, sperăm să vă ajutăm să-i încurajați în continuare pe cetățeni să citească. Sper (…) că-i va ajuta pe cititori să-și dezvolte cunoștințele de limba engleză și că-i va ajuta să cunoască mai bine literatura americană, dar și istoria și cultura acestei țări. (…) Am oferit astfel de donații de cărți mai multor biblioteci din întreaga țară și cred că este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem face eu și Ambasada SUA pentru că ne ajută să promovăm în continuare dragostea românilor pentru citit, pentru cărți și pentru istorie și în același timp pentru că ne permite să avem un contact direct cu cetățenii români. Dorința noastră este ca acesta să fie începutul unei relații de durată cu biblioteca dumneavoastră, nu doar un cadou al cărui sfârșit va fi aici”, a declarat Excelența Sa, Hans Klemm. Donația ce tocmai a intrat în patrimoniul Bibliotecii Județene Gorj va sta la dispoziția profesorilor, elevilor și a publicului interesat. ”Am fost onorați să fim parte a acestui proiect pe care Ambasada SUA în România l-a replicat deja în mai multe biblioteci județene și vrem să mulțumim pentru donația care cuprinde 252 de volume în care am descoperit cu bucurie autori ai literaturii americane clasice, alături de autori contemporani, cunoscuți deja publicului român. Nu putem să nu menționăm cartea de referință pentru istoria americană, dar și un bogat fond de carte pentru studiul limbii engleze. Vă încredințez, Excelența Voastră, că donația generoasă pe care Ambasada SUA în România a făcut-o bibliotecii noastre a ajuns într-un loc în care va fi prețuită. Nu am nicio îndoială că astăzi, când limba engleză este lingua franca a lumii noastre, aceste cărți pe care cu generozitate ni le-ați dăruit vor fi solicitate și mai ales citite. Așadar, Excelența Voastră, permiteți-mi să vă mulțumesc în numele Bibliotecii Județene ”Christian Tell” și a comunității noastre pentru frumosul dar pe care ni l-ați făcut și vă asigurăm că îl vom prețui cum se cuvine”, i-a spus Olimpia Bratu, managerul Bibliotecii Județene Gorj, ambasadorului american. La eveniment au participat și autoritățile locale și județene.

Prefectul județului Gorj, Gheorghe Paraschivu, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, și primarul interimar al municipiului Târgu-Jiu, Aurel Popescu, i-au mulțumit ambasadorului american pentru donația făcută și au profitat de acest prilej pentru a-i vorbi despre posibile colaborări economice între afaceriștii gorjeni și cei americani. ”De la vârste fragede până la maturitate, cartea este un izvor nesecat pentru suflet. Vă mulțumim pentru gestul dumneavoastră de a dona această colecție pentru Biblioteca Județeană. Biblioteca Județeană este de astăzi mai bogată. Vă asigur că toate cărțile vor fi citite pentru că în județul Gorj se citește, în județul Gorj oamenii au un grad de cultură ridicat și vreau să vă spun că în toate domeniile județul Gorj are o prezență semnificativă pe harta României, și în domeniul economiei, și în domeniul culturii, artei, sportului. Sunt foarte multe oportunități de afaceri pentru eventuali investitori, există forță de muncă înalt calificată și m-aș bucura ca prin intermediul dumneavoastră, investitorii din SUA să poată să vină în județul Gorj și să dezvoltăm parteneriate bilaterale”, a spus prefectul de Gorj, Gheorghe Paraschivu.

”Donația de carte americană duce la îmbogățirea fondului de carte pus la dispoziția cititorilor gorjeni. Este un gest de prietenie care duce la îmbogățirea relațiilor culturale dintre SUA și România și dă posibilitatea cititorilor gorjeni să se informeze corect și concret despre istoria, despre cultura, despre valorile americane. Mulțumim Excelenței Sale, domnului ambasador, pentru prezența sa în Gorj și cu speranța că vizita a fost plăcută vă adresăm de acum rugămintea să reveniți în Gorj”, a spus și Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. ”Domnule ambasador, este o onoare pentru cetățenii municipiului Târgu-Jiu să vă aibă oaspete în aceste zile. Sunt foarte bucuros și foarte fericit să vă transmit salutul tuturor și să vă mulțumesc că în programul domniei voastre ați inclus și municipiul Târgu-Jiu ca și destinație. Am avut onoarea și plăcerea să vă am oaspete la Primăria municipiului Târgu-Jiu în urmă cu o zi; am avut posibilitatea să vă aduc la dispoziție câteva dintre oportunitățile economice și culturale ale municipiului Târgu-Jiu, oportunități pe care îmi doresc în viitorul apropiat să le putem pune în practică printr-o comunicare și printr-o colaborare cu oameni de afaceri, oameni de cultură din SUA. Sunt convins că veți face tot posibilul și veți transmite mai departe rugămintea noastră. Sunt convins că se pot realiza aceste lucruri ținând cont de potențialul pe care îl are municipiul Târgu-Jiu, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere cultural. (…) Sper că vizita pe care ați făcut-o ieri după-amiază la operele lui Brâncuși să fie una de bun augur și să dezvolte pe viitor relațiile culturale. Îmi doresc foarte mult să ne revedem, îmi doresc foarte mult să reușim să dezvoltăm astfel de relații, drept pentru care vă lansez de pe acum o invitație de a reveni în Târgu-Jiu întrucât municipiul Târgu-Jiu va fi onorat să vă aibă în mijlocul său”, i-a transmis ambasadorului american și Aurel Popescu, primarul municipiului Târgu-Jiu.

Ambasadorul american, impresionat de operele lui Brâncuși

Pe parcursul vizitei la Târgu-Jiu, ambasadorul american a profitat de ocazia de a vizita operele lui Constantin Brâncuși, pe care l-a descris ca fiind ”cel mai vizibil ambasador al României în SUA”. ”Mie și soției mele ne-a făcut o mare plăcere să vizităm orașul Târgu-Jiu. (…) Ieri, am făcut o plimbare prin oraș iar punctul culminant al acelei plimbări a fost posibilitatea de a vedea operele lui Constantin Brâncuși. Constantin Brâncuși a fost cel mai vizibil ambasador al României în SUA. Operele sale au devenit cunoscute publicului american la începutul secolului XX și au avut o influență extraordinară asupra artei, sculpturii în special, americane, dar și din întreaga lume. Mi s-a reamintit, ieri, că printr-un proces inițiat de el în SUA s-a ajuns chiar la stabilirea definiției juridice a operei de artă în SUA. Există încă un număr mare de lucrări ale sale în colecții din New York și Philadelphia. Așadar, pentru mine a fost foarte emoționat să vin aici, la Târgu-Jiu, foarte aproape de locul în care s-a născut Constantin Brâncuși, și să văd poate cea mai valoroasă lucrare a sa – memorialul dedicat eroilor din Primul Război Mondial”, a declarat Hans Kelmm. La finalul vizitei la Târgu-Jiu, ambasadorul SUA în România a primit și câteva daruri care să-i aducă aminte de vizita în Gorj. Printre acestea s-au numărat un volum bilingv semnat de scriitori gorjeni, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, un covoraș oltenesc realizat de artista populară Filomela Tiștere, un brâu din piele, dar și o ie pentru soția sa.

Roxana Lupu