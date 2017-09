Amendată pentru zgomotul făcut de o faptă bună…

Situație inedită pentru o pensionară din municipiu, care a primit o amendă din partea polițiștilor locali, din cauza zgomotului făcut de muncitorii care lucrau la schimbarea unei uși cumpărate de aceasta. Femeia locuiește la bloc, în zona Debarcader și a primit de la fiul său banii necesari cu care să își modernizeze apartamentul, dar și ușa de la intrarea în bloc, ușa de la spălătoria folosită la comun de toți locatarii, precum și să zugrăvească măcar parțial casa scării.

Evident că schimbarea ușilor vechi cu unele termopan a presupus zgomot pentru câteva ore, muncitorii trebuind să folosească bormașini pentru a putea fixa ușile în ziduri. Nimeni din bloc nu a comentat situația respectivă, cu excepția unei locatare de la parterul clădirii, o polițistă care trebuia să învețe pentru un examen. Ea s-a plâns colegilor ei de la Poliția Locală și așa a ajuns Tomița Dalidis să fie sancționată cu 200 de lei. “Am vecine cu copii mici care stau chiar lângă mine, dar nimeni nu a venit să spună că e deranjat de zgomotul bormașinii. Asta este, nu s-a inventat bormașina care să nu facă zgomot. Vecina de la parter a fost însă foarte supărată din această cauză și polițiștii locali care au venit probabil chemați de dumneaei au venit la fix. Ne-au găsit lucrând și mi-au dat o amendă de 200 de lei pe care am și plătit-o. Nu vreau să am datorii la Fisc pentru că poate altă dată trebuie să fac un contract sau altceva și să nu îl pot finaliza din cauza acestei amenzi. I-am povestit băiatului ce s-a întâmplat și a zis că plătește el și amenda, numai să îi știe fericiți pe vecini. Așa că am achitat banii. V-am spus, în rest, nimeni din bloc nu a fost supărat. Din contră, oamenii au văzut că la intrare avem o ușă nouă, de termopan, care normal că arată altfel. M-au felicitat și asta m-a făcut să trec și peste celelalte necazuri”, a spus gorjeanca. Femeia lucrează în continuare la reamenajarea spălătoriei pe care o vor folosi toți locatarii din bloc și speră să aibă timp să modifice și aspectul holului, pe pereții de la casa scării fiind mâzgălite tot felul de nume ale celor care au dorit să lase o „amintire” pe acolo. Ea spune că de acum încolo nu va mai fi zgomot pentru că bidinelele și trafaletul nu sunt atât de gălăgioase ca bormașinile și speră ca în cele din urmă toți locatarii din bloc să aprecieze efortul său.

Gelu Ionescu