Amendați pentru comentariile de pe Facebook

Câțiva utilizatori din Târgu Jiu ai rețelei de socializare Facebook vor fi mult mai atenți de acum încolo la ceea ce postează chiar și pe conturile proprii, după ce Poliția Locală le-a adus la cunoștință că vor fi amendați în urma unor comentarii pe care le-au făcut la un filmuleț în care un echipaj aflat în misiune trăgea șoferii pe dreapta. Un șofer din trafic a surprins echipajul în acțiune, iar imaginile au fost postate apoi pe rețeaua de socializare, mulți dintre cei care au comentat fiind de părere că agenții nu erau, de fapt, în misiune. Filmulețul a fost făcut la mijlocul lunii ianuarie, iar după postarea sa, cel care l-a făcut public spune că a fost contactat de reprezentanți ai Poliției Locale pentru a-l scoate de pe internet, cauza reprezentând-o comentariile în care agenții erau înjurați sau le era pusă la îndoială pregătirea profesională.

Gabriel Pârvulescu spune că a acceptat să scoată imaginile de pe contul său fără să își imagineze că va primi într-o zi o amendă pentru cele întâmplate. “Totul s-a întâmplat înspre zona Bârsești. Ei mergeau cu girofarul pornit, făceau slalom printre mașini ca să treacă și atunci m-am luat după ei ca să văd unde se duc. A mai fost un șofer care a procedat la fel și el i-a filmat. Omul a spus că nu are curajul să posteze imaginile și atunci le-am luat eu ca să arătăm lumii cum muncesc agenții de la Târgu-Jiu. Nu e prima oară când circulă cu girofarul. Sunt mici abuzuri care te toacă zi de zi. Eu m-am legat în postarea mea de faptul că foloseau abuziv girofarul și că făceau slalom total aiurea printre mașini. Au venit la mine după ce au apărut comentariile negative, mi-au cerut să șterg postarea și am acceptat. De fapt, am ascuns-o, pot oricând să o fac publică cu comentarii cu tot. Ne-am trezit mai multe persoane cu invitații la Poliția Locală Târgu-Jiu pentru a primi amenzi”, povestește gorjeanul.

Comentariile negative au fost monitorizate de către agenți și șapte dintre persoanele care au folosit un limbaj mai puțin civilizat sunt acum în situația de a primi amendă. “Nu am jignit pe nimeni, am spus doar că unde se grăbeau băieții, la apelul bocancilor. Nu am înjurat, nu am dat numele cuiva sau al vreunei instituții și totuși acum am primit și eu citație pentru a merge să ridic amenda. Ne-au chemat pe toți pe data de 21 februarie la ora 9.00, fără să se gândească că eu sunt la muncă la acea oră. Lucrez în Valea Jiului, fac naveta cu trenul și la ora 9.00 dimineața nu știu dacă mă întorc până atunci la Târgu-Jiu. O să mă amendeze și pentru asta? Nu știu!”, a spus unul dintre bărbații citați la sediul Poliției Locale Târgu-Jiu pentru comentariul făcut pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Alexandra Petrița, a menționat că încă din 2014 există o hotărâre de la Înalta Curte de Casație și Justiție care include și comentariile de pe Facebook în spațiul public. Asta ar da dreptul oricărei persoane care se consideră jignită sau ofensată de o postare a cuiva să solicite Poliția Locală pentru a aplica amenzi. “Profilul personal de Facebook, chiar dacă este accesibil doar prietenilor, adică unui grup restrâns de persoane, tot public este, oricare dintre prieteni putând distribui informațiile postate de titularul paginii. Un mesaj spus pe stradă, deci în loc public, constituie faptă ilicită. Aceleași sunt consecințele și pentru o postare de acest gen făcută pe Facebook, așa cum au hotărât instanțele de judecată”, spune Petrița. Amenda aplicată celor care au primit citație de la Poliția Locală este de până în 1000 de lei, aceasta putând fi contestată în instanța de judecată.

