Ameninţă cu judecata! Pensionară din Slivileşti, nemulţumită de popririle Casei Judeţene de Pensii

Lunar, Casa de Pensii Gorj înfiinţează mii de popriri în urma unor hotărâri judecătoreşti ori a unor creditori pentru pensionarii din judeţ care nu şi-au achitat datoriile, fie la stat, fie către instituţiile bancare. Într-o astfel de situaţie, se află şi o pensionară din comuna Slivileşti care a reclamat recent cotidianului nostru faptul că alături de poprirea lunară de 300 de lei instituită de CJP Gorj, i se mai reţine şi un comision.

Abonată a cotidianului nostru, Viorica Hobeanu din comuna Slivileşti, ne-a rugat să cerem lămuriri şefilor CJP Gorj cu privire la comisioanele percepute la efectuarea popririlor lunare. Femeia a reclamat faptul că, lunar, i se opreşte din pensie atât poprirea de 300 de lei, precum şi un comision de 90 de lei. “Eu sunt o pensionară ce are poprire pe pensie în urma unei executări judecătoreşti. Aş vrea să ştiu de la conducerea CJP Gorj în baza cărei legi îmi opresc, pe lângă poprirea pe care o am de 300 de lei, şi suma de 90 lei în fiecare lună. Deci, este un comision. Practic, mi se mai reţin 90 de lei în fiecare lună, pe lângă acea poprire. Dacă în fiecare lună sunt mii de popriri, iar de la fiecare opreşte câte 90 de lei pe lângă poprire, CJP Gorj încasează bani în mod fraudulos. Am o executare silită pentru că nu am plătit nişte rate la CEC. Am avut o altă executare înainte, m-am judecat, am câştigat procesul, mi s-au returnat banii, inclusiv suma reţinută de CJP, dar mi-a dat-o firma de creanţe ce m-a executat pentru că executarea a fost declarată ilegală. De anul trecut am poprirea actuală, au fost 2.140 de lei datorie şi acum, în februarie mi se termină. Vreau să dau în judecată CJP pentru că nu pricep de ce mi s-au reţinut lunar 90 de lei. Satul meu este departe de Târgu-Jiu, am 66 de ani, sunt bolnavă, nu mă pot deplasa fără ajutor la sediul Casei de Pensii pentru a cere lămuriri ori a merge în audienţă la şefa instituţiei. Am o pensie de 1.024 de lei”, a declarat pensionara.

Contactat telefonic, directorul adjunct al CJP Gorj, Daniela Negoiţă, a precizat faptul că acel comision perceput la popriri avea o valoare de 3% din suma instituită ca poprire, însă din luna februarie anul curent, acest comision s-a anulat. “Conform Legii 263, la fiecare poprire se instituia şi un comision de 3%. În cazul pensionarei Viorica Hobeanu din Slivileşti, la poprirea din februarie i s-a oprit din pensie suma de 300 de lei, deoarece comisionul s-a anulat potrivit ultimelor prevederi legale. Până acum, respectiv lunile trecute, i se oprea, pe lângă suma de 300 de lei şi comisionul aferent de 3%, mai precis 9 lei, şi nu un comision de 90 de lei cum afirmă pensionara în cauză”, a precizat adjuncta CJP Gorj.

Cele mai frecvente motive pentru care reprezentanţii Casei de Pensii sunt nevoiţi să facă popriri provin din hotărârile judecătoreşti, credite şi dobânzi restante de la bănci şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Gorj, impozite şi taxe locale, amenzi, facturi la întreţinere neplătite de la asociaţiile de proprietari, debite restante comunicate de unităţi pentru foştii salariaţi, actuali pensionari. Sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Izabella Molnar