Amenzi peste amenzi pentru că nu își îngrijește animalele!

Situație inedită în Valea Jiului, unde un bărbat din Lupeni a reușit să strângă în ultimii doi ani mai multe amenzi decât valorează vacile pe care le lasă libere prin oraș și pentru care a primit sancțiunile respective din partea autorităților locale. Ion Gruia este miner de profesie, lucrează la mina din oraș, una dintre puținele care încă mai are activitate în cadrul Complexului Energetic Hunedoara, iar de o bună perioadă de timp a devenit mai cunoscut în oraș decât mulți dintre aleșii locali. Vacile sale umblă nestingherite prin oraș, au generat inclusiv accidente rutiere, iar localnicii au luat atitudine, în special pe rețelele de socializare, cerând autorităților să intervină și să facă ceva. Bărbatul rămâne însă indiferent, chiar dacă este arătat cu degetul de toată lumea. Oamenii spun că s-au săturat să ocolească vacile acestuia sau, din contră, să le hrănească.

“Vara nu au o problemă pentru că au iarbă prin parcuri, dar acum sunt vai de ele. Urlă noaptea de frig, iar ziua caută resturi alimentare prin tomberoanele de gunoi. Nu vă puteți imagina cum e viața cu ele aici, printre blocuri. La începutul iernii una dintre vaci a fost lovită de un camion și nu vreți să știți că a zăcut vreo două zile pe șosea, cu picioarele rupte, până a venit și a luat-o de-acolo cu o macara. Pe celelalte vaci le-a lăsat în continuare libere. Nu-i pasă și nimeni, nicio autoritate locală, nu are ce să-i facă. Lumea se scandalizează pentru câini și pisici, dar pentru vacile astea nu face nimeni nimic”, a spus o localnică, indignată pe situația care durează de o bună bucată de timp. Vitele pot fi întâlnite peste tot prin oraș, Gruia negând însă că ar fi ale lui. Primarul interimar al orașului, Iacob Mesaroș, susține că omul a primit atâtea amenzi încât acum o parte din salariu îi este virat direct în conturile Primăriei Lupeni, pentru plata sancțiunilor primite.

“A fost un accident în urmă cu ceva vreme din cauza vitelor dumnealui și una dintre vaci a fost lovită rău de tot de o mașină mare. A zăcut acolo pe șosea câteva zile după care a luat-o cum a luat-o acasă, după care a ținut-o acolo în curte vreo două săptămâni cu picioarele rupte. Cred că a murit în chinuri pentru că nu a tratat-o nici un pic. Era vreme rea, nu conta pentru el. Noi nu avem ce să îi facem mai mult decât să îi dăm amenzi. Are la bugetul local de plătit vreo 200 de milioane de lei vechi și lunar i se reține pe ștatul de plată suma de 4 milioane. Este un om care ne-a exasperat și pe noi ca autorități. Acum am zis să contactăm o asociație de protecție a animalelor și să vedem dacă există posibilitatea să preia cineva animalele”, spune edilul, preluarea animalelor de către o asociație fiind susținută și de către localnici. Oamenii sunt de părere că inclusiv ducerea lor la un abator pentru a fi sacrificate ar fi un lucru mult mai bun decât să fie lăsate să vagabondeze prin oraș flămânde și fără un adăpost.

Gelu Ionescu