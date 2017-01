Anchetă la Jupânești: Un bărbat a murit electrocutat, după ce a schimbat becurile arse pe stâlpi

Un bărbat de 42 de ani, din comuna doljeană Robănești, și-a găsit sfârșitul, marți seara, pe un stâlp de iluminat, din Jupânești. Acesta a murit electrocutat, după ce a încercat să schimbe becurile arse din localitate. Cazul este anchetat de polițiști. Oamenii legii au stabilit că victima s-ar fi înțeles cu primarul Petre Gușiță să le înlocuiască.

”Din cercetările efectuate de poliţişti la faţa locului a reieşit faptul că între un bărbat de 42 de ani, din comuna Robăneşti, judeţul Dolj şi primarul localităţii Jupâneşti a existat un acord verbal, ca să înlocuiască becurile arse de la reţeaua de iluminat public din satul Vierşani. În timp ce era pe stâlp, bărbatul s-a electrocutat şi a decedat din cauza leziunilor suferite. De asemenea, victima nu era autorizată de către distribuitorul de energie electrică să efectueze acest gen de lucrări şi nu purta echipament de protecţie, fapt pentru care a fost informat şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj”, a declarat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj.

Edilul-șef susține că bărbatul ar fi încercat să înlocuiască becurile, fără să-l anunțe. Mai mult, Petre Gușiță a precizat că atât tânărul din Dolj, cât și șoferul său i-ar fi cerut 100 de lei, întrucât ar fi rămas fără combustibil, iar la schimb s-ar fi oferit să verifice instalația electrică: ”Nu sunt angajați ai primăriei, nu sunt sub contract cu primăria. Eu doar am întrebat să aibă ce le trebuie ca și documente privind autorizarea. Au spus că nu se urcă pe stâlp, doar constată și vin să îmi spună dacă sunt trei,cinci, șapte becuri. Nu îi cunoșteam. Au oprit mașina și am văzut că aveau o scară cu ei”. Un localnic a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul din Dolj a murit carbonizat pe un stâlp. ”A schimbat un bec. L-am văzut pe scară, nu mai mișca și am sunat la 112”, a spus Marcel Manu.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii de ucidere din culpă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă. ”Se pare că nu era angajat al primăriei. După ce vor fi făcute toate verificările, Poliția ne va informa, pentru a vedea împrejurările în care a avut loc evenimentul, dacă era în afara timpului de lucru”, a precizat George Romanescu, inspector șef în cadrul ITM Gorj. Doljeanul electrocutat a fost coborât de pe stâlp de pompieri, fiind nevoie de o autospecială cu apă și spumă și o autoplatformă de lucru la înălțime.

Loredana Fîciu