Anchetat pentru că a furat un maidanez de la padoc!

Situație de neimaginat pentru un medic veterinar din Târgu-Jiu, care a mers la padocul de la Târgu-Cărbunești pentru a adopta o cățea, care tocmai fătase trei pui, pe care îi creștea sub cerul liber la minus 10 – 15 grade Celsius. Pentru că trebuia să completeze hârtii și nu primea ajutorul pe care spera să îl aibă pentru a rezolva problema cățeilor mai repede, medicul a luat cățeaua și puii fără acte și i-a pus în mașina sa pentru a-i îngriji, pentru asta fiind reclamat la Poliție, pe numele său fiind deschis un dosar penal. Costi Bărbat este medicul veterinar, care a pățit lucrul acesta, el povestind, ieri, că localnici din Târgu-Cărbunești i-au sesizat pe contul său de Facebook situația cățelei și a celor trei pui aduși pe lume în plin ger.

“Am avut discuții cu cei de la padocul respectiv, le-am spus că plec de la Târgu-Jiu spre dumnealor pentru a face adopția cățelei și a celor trei puiuți pe care îi avea în frig. În momentul în care am ajuns la Târgu-Cărbunești o doamnă de acolo mi-a spus că medicul veterinar cu care trebuia să discut tocmai plecase pentru că i se terminase programul. Era clar că nu se mai întoarce și atunci am decis să sar gardul și să merg să iau cățeaua și puiuții ei, ceea ce am și făcut. I-am pus în mașină și am venit cu ei la cabinet la Târgu-Jiu, unde stau la căldură și sunt bine. Nu sunt câini de rasă sau altceva ca să se poată spune că aș fi putut face bani de pe urma lor. Pur și simplu am vrut să îi salvez, după ce oamenii din Târgu-Cărbunești mi-au semnalat lucrul acesta și văzând că acolo sunt ținuți în frig”, explică medicul veterinar.

Padocul de la Târgu-Cărbunești este al primăriei din oraș, dar de soarta maidanezilor se ocupă o angajată a Asociației Pro Animals din Târgu-Jiu. Președinta asociației respective, Carmela Șerbănoiu, crede că medicul veterinar ar fi trebuit să mai aștepte “câteva minute” până revenea colegul său la padoc pentru a se înțelege cu acesta în privința procedurilor de adopție, deși medicul tocmai își terminase programul de muncă. “Doamna care e acolo din partea asociației noastre s-a speriat că va fi trasă dumneaei la răspundere pentru dispariția câinilor. S-a gândit că cei de la primărie ar fi putut să o acuze că l-ar fi ajutat cumva pe domnul care a venit și a luat cățeaua și puii și atunci a sunat la Poliție. Normal și legal era ca domnul să mai aștepte câteva minute până revenea medicul și se îndeplineau formalitățile de adopție”, spune Șerbănescu, în adăpostul îngrijit de asociația sa existând sute de câini care primesc mâncare și cazare, cheltuielile lunare fiind de mii de lei.

Poliția a confirmat faptul că a înregistrat o plângere din partea unei persoane care a reclamat furtul câinilor, medicul sanitar-veterinar fiind cercetat acum pentru furt. Chiar Costi Bărbat menționează că nici nu apucase să ajungă la Târgu-Jiu cu cățeaua și cei trei pui ai acesteia că polițiștii l-au sunat și i-au cerut să vină la Târgu-Cărbunești pentru audieri, lucru pe care l-a și făcut. El s-a dus la audieri cu câini cu tot, la final anchetatorii permițându-i să ia animalele la cabinetul său pentru a le îngriji până când va fi trasă o concluzie cu privire la cele întâmplate. Medicul chiar a consultat cățeaua și a descoperit că aceasta avea o răceală la plămâni, motiv pentru care îi aplică un tratament menit să o facă bine, el fiind convins că, în cele din urmă și gestul său va fi apreciat cum trebuie cel puțin de către iubitorii de animale. Aceștia sunt deja de părere că situația a devenit una ridicolă în condițiile în care străzile sunt pline de maidanezi, iar un medic veterinar care vrea să îngrijească un astfel de animal e acuzat de furt.

Gelu Ionescu