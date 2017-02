Anchetat pentru că și-a apărat propriul teren!

Situație complicată pentru un gorjean care, miercuri, s-a văzut nevoit să se opună unor muncitori care doreau să sape un șanț pe un teren pe care îl consideră al său și care este parte din proiectul viitoarei șosele de centură a municipiului Târgu-Jiu. Ilie Dodescu s-a luat la ceartă atât cu muncitorii, dar și cu polițiștii chemați la fața locului, disputele cu privire la cine are dreptate durând ore bune. Angajații unei firme din Brașov au venit încă de dimineață pentru a se apuca de treabă, ei urmând să mute rețeaua de electricitate din zona Bucureasa de pe viitorul traseu al centurii din partea de est a orașului. Proprietarul terenului a venit și el în scurt timp și a intrat pe pământul pe care muncitorii puseseră deja un buldozer la treabă.

“Nu las pe nimeni să intre pe proprietatea mea. Am acte pe acest teren, luna aceasta am fost la Direcția de Taxe și Impozite și am plătit impozitele pe această suprafață, deci nu există că statul ar fi luat el această parcelă și m-ar fi despăgubit pe mine. Mie nu mi-a intrat un leu în cont de la ei. Dacă îmi dau banii nu am nicio problemă cu ei, dar, altfel, nu îi voi lăsa pentru că în momentul în care vor începe să lucreze eu nu mai obțin nimic de la nimeni”, a spus Dodescu. Bărbatul s-a opus din răsputeri ca muncitorii să înceapă munca și s-a pus chiar sub brațul buldoexcavatorului atunci când utilajul a săpat un șanț. Lucrările au fost oprite, la fața locului sosind echipaje ale Poliției, oamenii legii fiind solicitați pentru a clarifica situația.

De fapt, pentru câteva ore, lucrurile s-au încurcat și mai rău pentru că toată lumea susținea că are dreptate. Reprezentantul Secției Drumurilor Naționale Gorj, Cristi Tudor, a precizat că există hotărâre judecătorească în baza căreia s-a făcut o executare silită pentru terenul respectiv, iar proprietarul și-a primit banii. Dodescu a susținut însă permanent că nu a primit nici un leu pentru terenul său, conflictul culminând cu o invitație la sediul Poliției, invitația fiind adresată chiar de șeful Poliției Municipiului Târgu-Jiu, comisarul șef Nicolae Negrea, deplasat personal la fața locului. Dodescu a dat să plece împreună cu polițiștii, dar a revenit la locul cu pricina în câteva minute, după ce a aflat că muncitorii au început să lucreze imediat după plecarea sa. Negrea i-a mai transmis acestuia încă o dată în mod oficial invitația de a veni la Poliție, în cele din urmă bărbatul acceptând cu mențiunea făcută pentru ziariști că, probabil, va fi reținut pentru 24 de ore. Nu s-a întâmplat acest lucru, dar pe numele lui a fost deschis dosar penal, el fiind acuzat de nerespectarea unei hotărâri judecătorești. Ulterior, după circa o oră, muncitorii au reluat lucrul, patronul lor plângându-se de faptul că va trebui să suporte penalități pentru neefectuarea la timp a lucrărilor care trebuiau realizate încă din toamnă.

Gelu Ionescu