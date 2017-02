Angajat al Complexului Energetic Oltenia, mort la locul de muncă

Șeful Sectorului 3, din cadrul Carierei Tismana, Viorel Pupăzan, a decedat, ieri dimineață, în timp ce se afla la serviciu. Acesta avea 48 de ani, iar primele verificări arată că ar fi suferit un infarct. ”A fost la raport, de dimineață, dar nu am vorbit față în față, prin telefon am vorbit. Am discutat problemele de producție, atât, chiar am glumit cu el, i-am spus că ieri a fost liber, astăzi suntem cu poftă de muncă toți. Și a zis «da, da, da!». Nu a spus că se simte rău, nu am știut nimic. Apoi am intrat în raport cu sucursala și m-au sunat după ce i-a venit rău. Terminasem discuția. Am vorbit, am glumit. Lucra de peste 20 de ani aici. Un foarte bun meseriaș, un coleg deosebit, nu era impulsiv. Era un tip calm. Stătea în Câlnic. Era un om deosebit și înțeleg că și un familist convins. Nu intra la program de concedieri. Înțeleg că urma un tratament la Timișoara, de inimă”, a declarat pentru Gorjeanul, Nicolae Cilibiu, șeful carierei Tismana.

O echipă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj efectuează verificări în acest caz. ”Am fost anunțați de conducerea Complexului Energetic Oltenia și am dispus o echipă care a plecat la fața locului, formată din doi inspectori de muncă”, a declarat George Romanescu, inspectorul șef al ITM Gorj. La faţa locului a fost trimisă și o ambulanţă, însă eforturile medicilor de a-i salva viața au fost în zadar.

Viorel Pupăzan era căsătorit şi avea un copil, care este student. Pe 3 martie, bărbatul ar fi împlinit 49 de ani. ”Conducerea CE Oltenia își exprimă regretul profund pentru tragicul eveniment care a avut loc la Cariera Tismana, respectiv decesul inginerului Pupăzan Viorel, șef de sector. Salariatul avea o vechime în câmpul muncii de 24 de ani. La fața locului s-au prezentat ambulanța proprie a CE Oltenia și două ambulanțe solicitate prin intermediul serviciului de urgență 112. După efectuarea manevrelor de resuscitare s-a declarat decesul, cauza presupusă fiind producerea unui infarct miocardic. Evenimentul a fost comunicat organelor abilitate, urmând să stabilească, cu exactitate, cauza decesului. Societatea va acorda familiei ajutorul de deces conform prevederilor CCM aplicabil”, au precizat reprezentanții CEO, într-un comunicat de presă.

Loredana Fîciu