Apa potabilă de la Berlești, plină de rugină și impurități! Autoritățile nu își asumă responsabilitatea

De câteva zile, locuitorii comunei Berlești au observat că apa de la robinet, considerată de autorități drept potabilă, este murdară. Locuitorii au refuzat să mai consume apa, fiindu-le teamă să o mai folosească chiar și la spălat, ei luând acum în calcul să solicite Direcției de Sănătate Publică Gorj să ia probe din rețeaua publică. În timp ce o parte a cetățenilor se tem să nu se îmbolnăvească, reprezentanții autorităților susțin că apa este bună, chiar plată, iar tulburarea ei s-ar fi datorat doar unor defecțiuni tehnice, destul de dese în ultima perioadă, pentru care nu se fac vinovați însă oficialii Primăriei Berlești.

Rețeaua de apă din comuna Berlești a fost realizată în proporție de peste 80% de fosta administrație publică a localității, asta cu doi ani de zile în urmă. Acum însă noul primar a continuat investiția pe o porțiune de trei kilometri și jumătate, în partea de nord a localității. Investiția nu a fost recepționată, dar cu toate acestea consumatorii, apa ajungând în peste 400 de gospodării din Berlești, au fost asigurați că aceasta este potabilă și poate fi consumată fără temeri de către beneficiari.

Mai mult, localnicii au aflat că unul dintre cele două izvoare captate le-ar furniza la robinete un fel de apă plată, fapt dovedit de analizele făcute în momentul în care robinetele au fost puse în funcțiune.

Dar ca orice lucru bun care ține însă puțin, apa pură a fost înlocuită, în ultimul timp, cu un lichid de o culoare bizară.

Apa cu miros de mâl, care curge la robinetele din Berlești, a împărțit comunitatea în două, unii cetățeni au criticat acid autoritățile pentru lipsă de interes în rezolvarea acestei probleme, iar alții au făcut haz de necaz pe tema dată.

Făcuți instalatori la apelul de seară!

“În comuna Berlești așa arată apa «potabilă» din Rețeaua Publică. Oare de ce nu se sesizează nimeni, cei ce au în administrare rețeaua de ce se joacă cu sănătatea oamenilor?! Rușine!!!”, susține, revoltat, unul dintre dascălii comunei Berlești. “Bine, este de înțeles situația. Apa este la firma GOSPOBER PREST, din subordinea Primăriei Berlești, angajații acestei firme stau prin cârciumi, nu au timp de apă! Păcat de sănătatea locuitorilor din comună!”, continuă acesta. “Până o să se îmbolnăvească cineva, bani pentru alte activități are Primăria, dar ca să repare instalația de apă să nu mai vină cu impurități nu are. Păcat”, susține un altul. “Când mai iei apă, pui și o strecurătoare”, comentează, pe o rețea de socializare, un alt cetățean revoltat, în timp ce un alt localnic susține că apa potabilă trebuie tratată cu o soluție cunoscută de curățat, înainte de a fi consumată.

Polemica cetățenilor pe marginea apei de culoarea cafelei cu lapte, care le curge de după Paște la robinete, nu sensibilizează însă în niciun fel reprezentanții primăriei. Viceprimarul comunei, Cosmin Matei, a declarat, marți, că nu are timp să stea pe rețelele de socializare pentru a vedea nemulțumirile localnicilor, acesta menționând și că defecțiunile care apar pe rețeaua de apă nu are cum să le comunice “din casă în casă” beneficiarilor.

Bună chiar și tulburată

“Când se întrerupe apa și revine, aceasta este un pic tulbure. Cu două săptămâni în urmă s-a ars o pompă și din cauza acestei defecțiuni au fost ceva probleme cu calitatea apei. Eu am anunțat cetățenii, dar nu puteam să fac asta din casă în casă. Apa este potabilă, a fost analizată, dar mai este afectată calitatea ei, deoarece se execută, în prezent, lucrări în nordul comunei. Investiția nu a fost încă recepționată pentru că mai sunt mici retușuri de facut”, a declarat viceprimarul Matei.

“Apa când e oprită de la vreo defecțiune revine în bazinul de 200 de tone se barbotează și atunci când este repornită intră în rețea cu depuneri. Dar apa, în general, este clorinată, avem senzori care sesizează că apa are nevoie să fie clorinată și se intervine prompt. În ce privește personalul GASPOBER PREST, acesta a fost redus, dar persoanele care se ocupă de apă sunt tot două”, a mai menționat vicele.

Berleștiul este comuna unde autoritățile locale mențin iluminatul aprins la stadion și noaptea, asta pentru că astfel apără de hoți construcția în incinta căreia s-ar afla depozitate materiale de construcții. Stadionul este cel mai luminat edificiu al comunei, aici fiind puse cele mai puternice becuri chiar și din rețeaua stradală de iluminat public, adică becuri de 100 de wați.

Anamaria Stoica