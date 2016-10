Audieri în cazul polițiștilor filmați în timp ce joacă ping-pong: Se aflau în timpul programului

În urma cercetărilor, reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Gorj au descoperit că cei doi angajați filmați, joi seara, în uniformă, în timp ce jucau tenis de masă, într-un local din satul Lihulești, al comunei Berlești, se aflau în timpul serviciului. Unul dintre ei este chiar șeful Postului de Poliție din localitate, care își depusese recent cererea de pensionare, iar celălalt un agent de la Secţia de Poliţie Rurală Stoina. Astăzi, ceilalți clienți care se aflau în local, vânzătoarea, dar și cei doi oameni ai legii vor fi audiați pentru stabilirea măsurilor care se impun. ”Amândoi se aflau în timpul serviciului. În urma cercetărilor se vor dispune măsurile legale”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Gorj. Viceprimarul comunei Berlești se declară mulțumit de activitatea șefului de post și, până când va primi explicații de la acesta, ia în calcul și o altă variantă, potrivit căreia cei doi agenți ar fi fost în misiune și ar fi fost nevoiți să se distreze, jucând ping-pong, pentru a depista un suspect. ”Putea fi și un mod de a afla ceva de la o persoană. La câte am văzut și pe la televizor, prin filme, se pot întâmpla multe, ca să obții o informație, să te dai prieten cu mai mulți, cum sunt practicile polițienești. E un scenariu, nu știu ce s-a întâmplat, dar până acum nu au am auzit pe nimeni că ar mai fi fost acolo, mai ales că eu locuiesc la 400 de metri de magazinul respectiv. Zilnic fac de acolo cumpărături, îi vedeam dacă ar mai fi fost și oamenii vorbeau. Am vorbit și cu doamna de la magazin. Mi-a zis că nici ea nu i-a văzut până atunci. Masa aceea de tenis e pusă de trei săptămâni acolo, pe perioada de iarnă, să atragă tineretul. Surprinsă a fost și dânsa, dar la fel, nu a știut dacă erau în timpul liber sau în timpul serviciului. Sunt niște oameni sociabili, nu sunt respingători. Probabil urmăreau ceva de erau acolo. Probabil că a fost ceva organizat. Așteptăm explicații”, a declarat Constantin Matei, viceprimarul comunei Berlești. Cei doi polițiști riscă să fie destituiți din Poliție. ”Riscă de la cea mai mică sancțiune, mustrarea scrisă, urmată de diminuarea salariului cu 5, până la 20 de procente, cea mai mare fiind destituirea din Poliție”, a declarat pentru Gorjeanul, Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj. Pe imagini se observă cum cei doi poliţişti, îmbrăcaţi în uniformă, joacă ping-pong, chiar dacă în magazin se aflau și alți clienți. La un moment dat, în momentul în care o angajată a magazinului se apropie, unul dintre polițiști se asigură că va auzi telefonul, în cazul în care vor fi solicitări. „Fixul matale se aude de aici,nu? Zic dacă sună fixul, se aude acum aici?”, a întrebat omul legii, apoi a continuat dialogul cu colegul său, căruia i-a spus ”1-9. Servesc!”.

Loredana Fîciu