Audieri la IPJ Gorj în dosarul de înșelăciune deschis pe numele grefierei de la Tribunalul Gorj

La un an de la deschiderea dosarului penal pentru grefiera Iulia Dobrescu, acuzată de comiterea infracțiunii de înșelăciune, Poliția Municipală Târgu-Jiu prin Biroul de Investigații Criminale continuă cercetările, prin audierea martorilor și chiar a reclamantei Victoria Cernăianu. Femeia, venită din Spania, așteaptă acum ca anchetatorii să finalizeze dosarul penal prin trimiterea în judecată a grefierei Dobrescu, Victoria Cernăianu urmând să le pună la dispoziția acestora și dovezile scrise ale transmiterii banilor către cea care i-a cumpărat apoi, fără să știe fosta proprietară, casa și brutăria din Runcu. De subliniat este că firma care a intermediat tranzacția în 2007 este chiar cea a lichidatorului judiciar Matei Catrinoiu, recent condamnat la închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată, pe motiv că nu și-a îndeplinit corect sarcinile de serviciu.

În urmă cu un an de zile, Victoria Cernăianu, de loc din Runcu, localitate unde până în 2007 a avut o casă de locuit cu terenul aferent și anexe, dar și o brutărie construită într-un imobil situat în aceeași curte, a făcut o plângere penală la DNA București împotriva Iuliei Dobrescu, grefier la Tribunalul Gorj. DNA a transmis, în aprilie 2016, Parchetului de pe lângă Judecătora Târgu-Jiu plângerea respectivă, considerând că această unitatate are competență pentru soluționarea cauzei. Dosarul se află încă în cercetare la IPJ-Poliția Municipală Târgu-Jiu, mai exact la Biroul de Investigații Criminale.

Cernăianu o acuză, în cuprinsul acestei plângeri, pe salariata Tribunalului din Târgu-Jiu de înșelăciune, pe motiv că, profitând de absența ei din țară, proprietara plecând în Spania, i-a achiziționat întreaga proprietate, chiar cu o parte din banii acesteia. Vă reamintim că proprietatea Victoriei Cernăianu fusese pusă gaj la BCR pentru un credit în valoare de 50.000 de lei pentru SC RUNCPAN SRL, care aparținea fiilor acesteia.

Firma a ajuns în imposibilitate de plată, iar în 2006 banca decide să înghețe creditul și să scoată bunurile gajate la vânzare. Victoria Cernăianu plecase deja din 2005 în Spania, iar aceste bunuri ajung să fie “îngrijite” de o persoană pe care o credea de încredere, adică de către grefiera Iulia Dobrescu, acum acuzată de înșelăciune.

15.000 euro pentru Dobrescu!

“Înainte de plecarea fiului meu din casa de la Runcu, Iulia Dobrescu a primit cheile de la toată proprietatea noastră, chiar din mâna băiatului meu. Eu i-am cerut fiului să-i dea cheile Iuliei fără să știu, pe 6 iulie 2007, că ea deja era proprietara întregii proprietăți, încă de câteva luni. Vreau să menționez că am avut o înțelegere verbală cu Dobrescu să achiziționeze ea proprietatea scoasă la vânzare, cu banii mei pe care i-am trimis eșalonat, ca apoi să pot astfel să recuperez toate bunurile. Nu m-am gândit nicio clipă că ea va cumpăra proprietatea cu banii mei și apoi să spună în fața anchetatorilor, inițial, că nu mă cunoaște, că nu i-am trimis niciun ban și că nu a avut astfel nicio înțelegere cu mine”, a declarat Victoria Cernăianu. Femeia reamintește că a cunoscut-o pe Iulia Dobrescu în perioada 1997-1998, imediat după decesul soțului respectivei(care lucrase șofer la Curtea de Conturi Gorj), iar ea rămăsese văduvă, cu un copil minor și plină de datoriile făcute de soțul defunct. Datoriile provin mai exact din cumpărarea unui apartament în Târgu-Jiu pe str. 1 Decembrie 1918, a mobilării imobilului și a achiziționării unui autoturism Dacia.

I-a cumpărat un calculator!

“Am aflat problemele Iuliei de la o rudă care lucra la Curtea de Conturi. Am decis să-i plătesc eu, benevol, datoriile, deși nu o cunoșteam, la acel moment eu având afaceri care mergeau extraordinar de bine. Datoriile se ridicau la valoarea de 40 de milioane de lei vechi, la acel moment, bani pe care eu i-am plătit la CAR-urile pe care aceasta le avea, în numele soțului, la unitățile miniere din județ. Abia după ce am achitat debitul, cu chitanțele în mână, m-am adresat pentru prima dată Iuliei Dobrescu, căreia i-am înmânat documentele chiar la Tribunalul Gorj. De atunci, am luat-o sub aripa mea, ajutând-o atât pe ea, cât și copilul minor, atât cu hrană, îmbrăcăminte și bani. În final, am ajuns să-i cumpăr chiar un calculator nou, ea plângându-se că va rămâne fără serviciu, dacă nu învață să folosească calculatorul în timpul ședințelor de judecată, iar fiul meu a învățat-o să-l folosească. Familia mea a știut foarte puțin din marele ajutor pe care i l-am dat Iuliei”, a mai povestit Victoria Cernăianu, menționând că a ajuns să-i achite grefierei chiar și studiile superioare. Dobrescu s-ar fi oferit să o ajute pe Victoria Cernăianu abia la finalul lui 2006, după ce a auzit de problemele financiare pe care le avea binefăcătorea sa. “Lovindu-mă de piedici pe parcursul încercării mele de a avea contact cu banca, de la care luasem acel împrumut, și de a afla care este datoria pe care trebuia, în final, să o achit BCR, am decis să o rog pe Iulia Dobrescu să mă ajute, asta în virtutea profesiei sale și a faptului că putea mai ușor să aibă acces la aceste informații, eu fiind deja în Spania. Ea a făcut asta, ca pe parcurs să realizeze că poate intra în posesia tuturor bunurilor, informându-mă că eu și familia mea nu mai putem recupera bunurile, nici participând la licitație, și nici achitând creditul restant, blocat deja pentru neplată la timp. Ea mi-a sugerat că poate face aceste demersuri dacă o voi plăti. Eu, de bună credință am acceptat asta și i-am trimis periodic sume de bani. Prima sumă trimisă a fost de 3260 euro, în februarie 2017, pentru ca Iulia să poată participa la prima licitație în care bunurile mele puteau fi înstrăinate pentru o sumă pe care nu mi-a comunicat-o niciodată”, a mai spus Cernăianu.

“Licitație” cu cântec organizată de Catrinoiu

SC CAPIV IPURL, deținută de Matei Catrinoiu, încearcă în mai 2007 să grăbească vânzarea proprietății, fapt care se lovește de refuzul BCR să se apeleze la această procedură. Mai exact, pe 14 mai 2007, BCR formulează cerere de opoziție cu privire la vânzarea de către lichidator a proprietății respective, pe motiv că proprietatea nu era în patrimoniul societății RUNCPAN SRL, ci a soților Victoria și Ion Radacovici. BCR solicită chiar întrunirea, la o altă dată, a Adunării Creditorilor pentru ca aceștia să-și spună punctul de vedere legat de vânzarea imobilului. A doua zi, BCR îi impune lichidatorului, adică lui Matei Catrinoiu, “să nu efectueze acte operațiuni de lichidare cu privire la imobilul intabulat în Cartea Funciară nr. 139/N a localității Runcu”, până pe 29 mai 2007. Adunarea Creditorilor RUNCPAN decide însă pe 29 mai să angajeze un expert evaluator, care să evalueze brutăria și bunurile din brutărie și nu casa aflată în aceeași curte. Experta Măruță Sevastița face o evaluare a brutăriei pentru 35.000 RON și a bunurilor din brutărie la 1200 RON.

Expertul evaluează și casa

Expertul ajunge să evalueze însă și locuința, spune în plângerea penală Victoria Cernăianu, în timp ce lichidatorul printr-un simulacru de licitație, înstrăinează brutăria deja evaluată, cu tot cu bunuri. Creditul restant este plătit BCR, nemairămânând, se pare bani, și pentru achitarea unui debit de 18 milioane de lei vechi și pentru AJOFM Gorj. În final, Catrinoiu decide pentru debitorul AJOFM să înstrăineze și casa cu terenul aferent pentru suma de 15.000 de lei Iuliei Dobrescu, care deja pusese mâna pe o parte din proprietate. “Sunt foarte multe întrebări fără răspuns. Mă întreb și acum care a fost valoarea reală a datoriei pe care o avea RUNCPAN către BCR, dar și suma cu care s-a vândut brutăria, apoi casa, și de ce nu mi s-a restituit nimic din banii obținuți din vânzare. Mă întreb și acum cu cine a făcut BCR corespondența înainte de scoaterea bunurilor la vânzare și suma exactă a debitului. Nu m-ar uimi să aflu că Iulia Dobrescu mi-a deschis corespondența și astfel informată a știut exact pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru a intra în posesia bunurile, evident pe mână cu Matei Catrinoiu, dar și cu fostul jurist de la AJOFM, Marius Spineanu. Am cerut procurorului audierea celor doi pentru a mă edifica în legătură cu cele petrecute. Știu că Iulia Dobrescu a fost deja audiată, ea recunoscând faptul că mă cunoaște, mai puțin înțelegerea din noi și faptul că a primt de la mine sumele respective de bani”, a mai spus Victoria Cernăianu. Un lucru relevant în demonstrarea înșelăciunii și a faptului că cele două aveau o înțelegere și o relație apropiată este și procura făcută de Victoria Cernăianu, în primăvara lui 2007, pentru Dobrescu Iulia, la Consulatul României din Spania de la Madrid, prin care proprietara o împuternicea pe grefieră să deschidă un cont în BCR în numele său pentru a putea face(tot în numele Victoriei) diverse operațiuni, în vederea achitării sumei care ar fi revenit proprietarilor din vânzarea imobilului. Deși procura i-a fost transmisă prin poștă Iuliei Dobrescu, aceasta nu a deschis niciodată un cont la BCR pe numele Victoriei Cernăianu. Actul există și demonstrează că Cernăianu avea datele personale ale grefierei în baza căreia îi face acea procură.

Dobrescu minte la audieri?!

Femeia așteaptă acum ca toate persoanele implicate să fie audiate la Poliția Târgu-Jiu, știut fiind că ea, grefiera, dar și doi martori au dat deja cu subsemnatul în fața anchetatorilor. Iulia Dobrescu a fost, de fapt, audiată în decembrie 2016 în acest dosar. Aici recunoaște, în final, că a cunoscut-o pe Victoria Cernăianu de mai mulți ani, dar, și faptul că aceasta a rugat-o să-i cumpere proprietatea, fapt pe care l-a și făcut, cu mențiunea că nu din banii femeii, ci în baza unui împrumut făcut la Banca Piraeus, și asta în 2007, ea cumpărând proprietatea pe 7.06.2007. Spune, de asemenea, că a achiziționat proprietatea cu 61.500 de lei, bani pe care îi avea din acest împrumut și din economii. Minciuna Iuliei Dobrescu, făcută în fața polițistului de la Poliția Municipală Târgu-Jiu, este dovedit însă prin declarația de avere a respectivei salariate a Tribunalului Gorj, prin care se demonstrează că aceasta, la momentul cumpărării imobilului, nu făcuse împrumutul respectiv. Mai exact, în declarația de avere a grefierei se menționează că are un împrumut la Piraeus Bank din anul 2008, în valoare de 10.300 euro, și nicidecum în 2007 când a cumpărat casa și terenul aferent. “Sper ca polițistul de caz, dar și procurorul să vadă declarația de avere în care se menționează împrumutul făcut de Dobrescu în 2008 și nu în 2007 când a cumpărat practic proprietatea mea cu banii mei. Ar mai trebui să se vadă că Dobrescu nu scrie în declarație că a achiziționat un spațiu comercial, cum a fost de altfel evaluat, ci o anexă de 52 de mp”, a mai spus Cernăianu.

În mai 2008, Iulia Dobrescu, grefier la Tribunalul Gorj, declara pentru Gorjeanul că se va apăra în fața organelor de instanță, considerând că este nevinovată de acuzele aduse de fosta proprietară a casei sale din Runcu. “Voi da cu subsemnatul că asta este procedura, dar am convingerea că îmi voi dovedi nevinovăția. Nu datorez nimănui nimic, dar chiar și așa voi încerca să îi plătesc Victoriei Cernăianu ceea ce pretinde, dacă suma este rezonabilă. Numai să îmi dea pace că m-am săturat”, a menționat atunci Dobrescu pentru Gorjeanul.

