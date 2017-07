Avertismentul lui Ciurel – “Vai de capul ălora ce vor conduce CEO peste doi-trei ani, dacă dăm chix din nou”

Fostul manager privat al Complexului Energetic Oltenia crede că actuala conducere a companiei energetice trebuie să profite de conjunctura bună de pe piață pentru a-și consolida poziția. În caz contrar consecințele se vor putea vedea peste câțiva ani, e de părere Laurențiu Ciurel. Într-un comentariu făcut pe bloggul său personal, acesta spune că piața din această vară este mult mai bună pentru CEO întrucât prețurile sunt mai mari de vreo trei ori decât cele din perioada în care el conducea complexul. Asta îl face să creadă că actualii șefi ai companiei trebuie să profite de situație pentru a spori profitul. Ciurel e sceptic însă că se va întâmpla așa ceva atâta timp cât schema cu cei din conducere rămâne una stufoasă, care presupune cheltuieli mari cu fiecare director în parte.

“E un moment unic. La fel ca în anii 2012, 2013, 2014, 2015, când aveam capturi pe display de 3300 de MW putere în decembrie și ianuarie, și anul acesta avem șansa să facem la fel, pornind nu 13 grupuri, ca atunci, ci 11. Pentru că prețurile sunt mai mari ca atunci, piața e mult mai bună ca atunci. În plus, cărbunele e uscat, afară e cald, nu se lipește pe vagon în tunelul de dezgheț. În plus, pe vremea aia se ocupa de energie doar un director, Medințu, membru de directorat. Acum avem pe Dan, membru de directorat, pe Cătălin, director de direcție, și pe Marian, director adjunct. Altă viață! La minerit nu vă mai plictisesc, sunt 11 în plus. Așa da. Industria mare e extrem de inerțială. Faptele bune, precum și cele rele, nu se văd imediat, se văd în ani. Vai de capul ălora ce vor conduce CEO peste doi-trei ani, dacă dăm chix din nou”, e de părere Laurențiu Ciurel.

Fostul manager privat crede că lucrurile în CEO ar fi putut fi și mai rele dacă prețul certificatelor pentru monoxid nu s-ar fi menținut la un prag mic, după anunțul că Statele Unite ale Americii se retrag din Acordul de la Paris. Ciurel vede acest lucru ca pe unul benefic, Donald Trump fiind considerat de către acesta un aliat puternic al CEO! “CEO are un aliat mai puternic decât primul ministru și Johannis la un loc. Se numește Trump. Așa cum e el, spurcat la gură, omul face exact ce-a spus. Tratatul de la Paris fără SUA nu există. Vrăjeala cu schimbările climatice din cauza cărbunelui se destramă pe zi ce trece, apărând cauzele adevărate. Am scris despre asta acum un an. Vă dați seama cam cât ar costa un certificat de CO2 dacă nu era Trump? Pe vremea mea se cumpărau cu 8 euro, acum cu 4 li se pare scump. Nu știu ce se va întâmpla dacă CEO ratează din nou. Nu e vorba de conducerea din directorat și sediu, majoritatea sunt complet nevinovați, joacă în cu totul alt film”, mai spune Ciurel.