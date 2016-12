Bani guvernamentali pentru opt localităţi din Gorj

Printr-o hotărâre adoptată în şedinţa de Guvern de miercuri, s-a aprobat alocarea din bugetul Fondului de intervenţie a sumei de 273,9 milioane lei pentru bugetele locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale din 29 de judeţe, inclusiv şi pentru Gorj.

Fondurile sunt necesare pentru refacerea infrastructurii afectată de calamităţile naturale produse de inundaţii din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vâlcea şi Vrancea. Cantităţile foarte mari de precipitaţii căzute pe raza acestor judeţe au generat inundaţii şi alunecări de teren ce au afectat infrastructura hidrotehnică, terasamentele şi malurile de apărare, structura drumurilor judeţene, drumurilor comunale, podurilor, podeţelor şi digurilor. Pagubele au fost estimate în baza evaluărilor făcute de către autorităţile administraţiei publice locale, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Instituţiile Prefectului din judeţele afectate. Suma alocată pentru cele 29 de judeţe va fi destinată pentru refacerea de drumuri judeţene, comunale sau săteşti, refacerea de străzi, poduri şi podeţe, acest lucru contribuind la desfăşurarea transportului rutier în condiţii de siguranţă.

Diferenţe acordate la Gorj, după alocarea din octombrie

Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Gorj, suma alocată judeţului se va cunoaşte după publicarea hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, urmând ca banii să ajungă cel mai probabil spre aceleaşi localităţi unde au ajuns fonduri asemănătoare şi în luna octombrie a acestui an. “Până ce hotărârea nu va apărea în Monitorul Oficial nu ştim suma totală alocată şi nici ce va ajunge la localităţi. Este vorba despre proiectul întocmit de noi pentru solicitarea de sume în luna iunie a anului curent şi pentru care s-au mai alocat bani în octombrie, însă doar o treime din sumele estimate de noi şi administraţiile teritoriale. Cu siguranţă, acum la final de an, se mai alocă nişte diferenţe tot pentru localităţile afectate de cantităţile de precipitaţii căzute în primăvara acestui an. Este vorba despre: Târgu-Jiu, Godineşti, Polovragi, Muşeteşti, Peştişani, Tismana, Prigoria şi Roşia de Amaradia”, a declarat Corina Belteu, purtător de cuvânt în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj.

La prima alocare, cea din octombrie, în urma repartizării pe judeţ, Gorjul a primit suma de 1,099 milioane de lei, ce a fost repartizată astfel: municipiul Târgu-Jiu 115.000 de lei; Tismana a primit 25.000 de lei; 44.000 de lei au mers la Godineşti; comuna Muşeteşti a primit o alocare de 233.000 de lei; 68.000 de lei au mers către Peştişani; comuna Polovragi a primit 134.000 de lei; spre Prigoria au mers 310.000 de lei; Godineștiul a avut o alocare de 170.000 de lei.

Izabella Molnar