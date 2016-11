Bărbat condamnat după ce a fost filmat în timp ce îi dădea șpagă unui polițist din Târgu-Jiu

Hunedoreanul reținut pe 29 iulie, sub acuzația că i-ar fi oferit șpagă unui polițist din Târgu-Jiu, care a fost trimis recent în judecată pentru dare de mită, a aflat, marți, prima sentință la Tribunalul Gorj. Florin Bălălău a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, fiind obligat și să muncească în folosul comunității.

”Condamnă inculpatul la doi ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită. Suspendă executarea pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de doi ani. Obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara, la datele fixate de acesta; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile; să comunice schimbarea locului de muncă. Impune condamnatului să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Pui, județul Hunedoara sau Şcoala Generală Pui, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, durata reţinerii de la data de 30.07.2016, la data de 31.07.2016. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar. Confiscă de la inculpat suma de 200 euro. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, au decis judecătorii de la Tribunalul Gorj.

Acesta rămâne sub control judiciar, până la sentința definitivă. Bărbatul a fost surprins pe terasa unui local din Târgu-Jiu, în timp ce îi oferea 200 euro unui polițist de la Rutieră. Anchetatorii susțin că ar fi acordat această sumă pentru o soluție favorabilă, în dosarul penal în care ginerele său era cercetat. Omul legii a anunțat procurorii, înainte să meargă la întâlnire. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție, din Gorj și un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au organizat flagrantul. ”Din starea de fapt reţinută de procuror a rezultat că, în data de 15 iulie 2016, martorul denunţător, agent de poliţie rutieră la IPJ Gorj, în timp ce îşi exercita atribuţiile de serviciu pe raza localităţii Polovragi, judeţul Gorj, a oprit în trafic pentru control autoutilitara marca Mercedes Benz condusă de M.G., în care se mai aflau şi alte două persoane, printre care şi inculpatul Bălălău Florin. În urma verificărilor s-a constatat că autoutilitara era radiată din circulaţie din data de 18 februarie 2015, motiv pentru care s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, iar conducătorului auto M.G. i-a fost reţinut permisul de conducere, fiindu-i emisă dovadă provizorie. În data de 29 iulie 2016 a fost organizat un flagrant de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie Bucureşti – structura centrală şi Serviciului Judeţean Anticorupţie Gorj, prilej cu care s-a constatat că inculpatul a remis agentului de poliţie denunţător suma de 200 euro, pentru a-i crea o situaţie favorabilă în dosarul penal în care este cercetat ruda sa M.G.”, a precizat în timpul cercetărilor, Cristina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Loredana Fîciu