Bătrână imobilizată la pat, violată în propria casă de un tânăr

O femeie de 75 de ani, din satul Sâmbotin, al comunei Schela, a avut parte de clipe de coșmar, în noaptea de duminică spre luni. Imobilizată la pat, bătrâna a fost violată în propria casă de un bărbat de 37 de ani, din aceeași localitate. ”În noaptea de 23 spre 24 aprilie 2017, în jurul orelor 23.30- 00.00, inculpatul Braia Vasile a pătruns, fără drept, în locuința persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, din comuna Schela și, profitând de faptul că este imobilizată la pat, deplasându-se doar cu însoțitor, a întreținut prin constrângere raport sexual cu aceasta. Victima a fost examinată medico-legal și a prezentat leziuni traumatice, care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale”, a declarat pentru Gorjeanul, Camelia Caragea, prim-procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu. Vasile Braia, tânărul fără ocupație, nu are antecedente penale, fiind arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, de magistrații de la Judecătoria Târgu-Jiu, pentru viol și violare de domiciliu. ”Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Braia Vasile. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, a stabilit instanța. Fapta bărbatului l-a surprins și pe edilul-șef, care speră să fie aspru pedepsit.

”Nu se ocupa cu nimic. Era văcarul satului. Probleme nu a mai făcut până acum. Bătrâna are un băiat care locuiește în apropiere, la casa lui, iar cel care locuiește cu ea, de obicei, lucrează în Norvegia. Cum să nu ne șocheze, el are 37 de ani și femeia 75 de ani. Anul trecut, a sunat cineva de la Bumbești-Jiu la 112, că era dezbrăcat într-un sat din zonă. În situația în care era femeia, acesta merită pedeapsa maximă”, a spus Aristide Șerbănescu, primarul comunei Schela.

Loredana Fîciu