Beizadeaua lui Marciuc, 24 de ore după gratii

Doi tineri din Motru au ajuns la sfârșitul săptămânii trecute în spatele gratiilor, unul dintre ei fiind Robert Cristian Marciuc, fiul liderului sindical Adrian Gheorghe Marciuc. Celălalt este Puiu Mircea Sârbu care, împreună cu amicul său Marciuc s-a distrat într-un club din oraș, plecând spre casă mai mult pe două cărări, „ca băieții”. Pe stradă însă ambii au avut părerea că lumea îi privește într-un mod ciudat și, la un moment dat au încercat să le schimbe optica celor care se uitau la ei luându-i la bătaie și înjurându-i. Un cuplu de bucureșteni aflați la locul nepotrivit, împreună cu fiul lor, au avut ghinionul să se întâlnească cu cei doi golănași și să comenteze modul în care se prezentau aceștia pe stradă. Bucureștenii și-au primit „corecția” necesară, nevenindu-le să creadă că e posibil așa ceva, mai ales că aveau și copilul cu ei.

Oamenii au sunat la 112 și au povestit ce s-a întâmplat, scandalul fiind surprins și de camerele de supraveghere care împânzesc municipiul Motru. Marciuc și prietenul său de 25 de ani nu au ținut cont că oamenii pe care i-au lovit au 46 și, respectiv, 47 de ani, cei doi dorind doar să le arate că ei fac legea în oraș. Nu a fost chiar așa pentru că polițiștii i-au încătușat pe amândoi, sâmbătă procurorii cerând arestarea preventivă a lor. Marciuc nu este la prima ispravă de acest gen, el mai având probleme cu legea și în urmă cu câteva luni, când a fost plasat sub control judiciar. Judecătorul care a analizat cererea de arestare preventivă a celor doi a considerat că nu are suficiente probe sau motive pentru a-i ține pe scandalagi în spatele gratiilor și, ca urmare, i-a plasat pe aceștia sub control judiciar. Verdictul de la Judecătoria Motru nu este definitiv, procurorii putând să conteste decizia și să încerce să obțină mandate pe numele acestora la instanța superioară.

Până atunci și Marciuc și Sârbu trebuie să se prezinte periodic la Poliție pentru a fi verificați dacă respectă măsurile pe care le presupune controlul judiciar. Ora stabilită de anchetatori pentru ca scandalagii să semneze condica la Poliție este 8.00 dimineața în fiecare zi de sâmbătă și duminică, oră la care, de regulă, aceștia de abia își încheie „distracția” prin cluburi. Ambii sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, precum și tulburarea liniștii și ordinii publice. Victimele celor doi erau în trecere prin Motru, venind la o familie de prieteni aici în drumul lor spre Austria, unde au și plecat în cele din urmă, bucureștenii fiind nevoiți să își continue deplasarea pentru a nu-și da peste cap programul pe care îl aveau stabilit dinainte.

În urmă cu un an, fiul sindicalistului a mai ajuns pentru 24 de ore în spatele gratiilor, fiind reținut împreună cu un alt prieten de-al său tot pentru un scandal, făcut de această dată într-un bar din Motru. A fost plasat și atunci sub control judiciar pentru 60 de zile pentru ca, în februarie anul acesta, un alt scandal tot într-o cârciumă din municipiu să îl aibă protagonist pe el și pe o amică de-a sa. Mădălina Gomoi, implicată într-un dosar cu trafic de droguri, s-a ales atunci cu dosar penal și cu o condamnare cu suspendare, între timp, pentru că l-a lovit pe un polițist cu o curea peste față. Ea și prietenii săi refuzau să achite nota de plată, cei de la bar chemând Poliția la fața locului. Pe parcursul anchetei Gomoi a primit interdicția de a discuta cu martorii din dosar, inclusiv cu Robert Marciuc, acum ea așteptând un verdict final și în dosarul traficului de droguri.

Gelu Ionescu