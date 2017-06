“Bestiile și învingătorul”, titlul sub care Morega face bilanțul coborârilor și urcărilor politice ale noului primar PNL

Președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice, Dan Morega, a făcut ieri un bilanț pertinent al activității politice a lui Marcel Romanescu, liberalul care a ajuns primar într-un județ PSD, pe forțele proprii, luptând, în primul rând, împotriva liderilor din propriul partid. Vorbim de persoane rău-voitoare care i-au vrut lui Marcel Romanescu scoaterea forțată de pe eșicherul politic, testându-i răbdarea prin nedreptăți și inechități care mai de care mai grosolane. Aceste nedreptăți nu l-au oprit însă pe Romanescu să ajungă în punctul în care și-a câștigat, pe forțele proprii, mandatul de primar, fără a avea datorii morale față de mulți dintre cei care acum îi laudă, interesați, calitățile politice.

“Îl cunosc pe Marcel Romanescu, de circa 20 de ani, de când a venit la UCB eu fiind decanul Facultății de Științe Economice. Discutând mai mult cu el, după încadrarea sa ca preparator pe disciplinele de management, mi-am dat seama că este un băiat bine educat, cinstit, corect, având capacitate organizatorică și profesională dar și încredere deplină în sine și în Dumnezeu. Toate aceste calități m-au făcut ca, timp de aproape 8 ani, să colaborez direct cu acesta pe disciplinele de management. M-am bucurat tare mult în 2004 când acesta, deși foarte tânăr, a fost trecut pe listele de parlamentari ai Alianței DA și a reușit să câștige mandatul de deputat. Ținând la el foarte mult am vrut să-l aduc în cadrul PNL încă din 2007, pe considerentul că după 2-3 ani, cum știe și el de altfel, făceam transferul funcției de președinte deținute la organizația județeană către el, cu încrederea deplină că avea și are calitățile unui adevărat lider politic. Din nefericire, nu am mai putut să fac asta pentru că dictatorul Băsescu își urmărea foarte atent parlamentarii iar în condițiile în care ei plecau la alt partid se lăsa cu dosare penale, la comandă, la adresa acestora”, a explicat Morega, cu scurt timp înainte ca fostul său colaborator de la UCB să fie învestit în funcția de primar al municipiului Târgu-Jiu.

Lupta inchitabilă cu Ponta!

“Știm, foarte bine, că trinomul nu binomul a fost creat de Băsescu, care lucra în mod direct cu SRI, DNA și Înalta Curte și tot la fel de bine știm că foarte multe persoane de calitate au avut dosare penale la comanda acestuia și au fost pe nedrept condamnați. Dar, timpul trece atât de repede încât Marcel Romanescu, în 2012, vine singur în PNL pe când Dian Popescu era președintele partidului”, a completat Morega, povestind și de lupta lui Marcel Romanescu cu Victor Ponta din 2008. “În 2008, Marcel Romanescu a candidat împotriva lui Ponta pe Colegiul VI, crezând bestiile din PDL că oricum șansele sale sunt ratate. Cu toate acestea nu trebuie să uităm faptul că deși era în luptă electorală cu Ponta, care a fost ajutat de Cârciumaru și Călinoiu aceștia servindu-o votanții pe tavă, cărându-i cu mașinile la vot și folosind angajații celor două instituții, Marcel tot obține peste 30% dar rămâne, în continuare, pe tușă”, a spus fostul parlamentar.

Tot “bestie” este numit și Tudor Barbu, cel care în 2012 ajunge senator PPDD, se plimbă pe la câteva partide și se oprește în PNL, partidul unde alături de Dian Popescu îi face și acesta, ca și actualul lider al ALDE, zile amare noului primar PNL.

Moștenirea lui Lupulescu: scor slab, puțini consilieri, majoritate dificilă

“Dian Popescu, cel care, de fapt, a distrul PNL-ul în procent de peste 80%, este o altă bestie care l-a șicanat pe învingătorul de acum Marcel Romanescu, neoferindu-i nicio posibilitate de candidatură, parlamentară ori în administrația de stat. Între timp, are loc fuziunea PDL cu PNL, Marcel fiind marginalizat de către o altă bestie ordinară de un venetic de Gorj, Tudor Barbu, cel care i-a pus partidul pe tavă bestiilor de la PDL”, a completat șeful IAIPP, supărat că unii dintre cei blamați încă fac jocuri politice în dauna gorjenilor.

“În 2016, după încă 4 ani de zile, deși l-am susținut cu tărie în permanență, din motivele reale pe care le-am prezentat mai sus, în loc să fie lăsat să candideze împotriva lui Cârciumaru la funcția de primar, Marcel Romanescu este iar marginalizat. Hotărâsc bestiile meschine din PDL și PNL să pună candidat un fost polițist, pensionar, pe Lupulescu. Finalul previzibil a fost subru. Lupulescu a luat un procent sub PSRo, adică sub candidatul Rotaru. Din cauza bestiilor Vâlceanu și Barbu, acum când Marcel a devenit primar, el nu se poate bucura de un număr considerabil de consilieri pentru a avea, fără prea mult efort, o nouă majoritate. Bestiilor mai aveți timp să vă căiți pentru că ar trebui să vă fie rușine”, a mai spus Morega.

Sinucidere politică pentru Romanescu

Fostul om politic susține că și candidatura lui Romanescu la parțiale a fost un fel de sinucidere politică permisă de “bestiile” din PNL care au urmărit doar ca, în urma unui eșec liberalul să fie eliminat de la cârma organizației municipale. “Iată însă că Marcel a avut încredere deplină în el și în Dumnezeu, lucruri care l-au ajutat, și înlocuit așa-zisul sprijin al PNL-ului a câștigat primăria. Sunt sigur că, de acum înainte, Marcel Romanescu va știi să își facă echipă, și când spun asta mă refer și la echipă la nivel primăriei și al organizației municipale și județene de partid, deoarece și la primărie și la PNL Gorj va avea, cu siguranță, un cuvânt greu de spus. El va fi noul președinte al PNL Gorj, sunt sigura de asta”, a subliniat Morega, precizând că rezultatul lui Vîlceanu la parlamentare a fost net inferior lui Romanescu, fapt care îi permite ultimului să câștige președinția partidului de la Gorj.

“Bucurându-mă nespus de mult pentru obținerea victoriei sale sunt sigur că Marcel Romanescu va merge, în continuare, pe calea ascensiunii sale în politică. Trebuie însă să fie, în timp, foarte prundent, asta mai ales pentru cunoașterea aprofundată a oamenilor. Pentru că oamenii nu mai sunt de calitate, și-au schimbat caracterul, începi să ai încredere în ei ca apoi într-o bătălie politică să ajungi iar singur. Vreau să precizez foarte clar că singurul efort pe care l-a făcut PNL Gorj a fost acela de a-l compromite în alegerile parțiale pe Marcel și nu s-a dorit ca acesta să fie ajutat să și câștige funcția. Am informații clare în acest sens deoarece pentru Romanescu nu s-au făcut materiale de promovare deși presa a cerut asta în campanie toți fiind siguri că acesta va pierde alegerile”, a mai menționat Morega.

Sfaturi bune și mandat ușor

“Așadar Marcele dragă, mergi în continuare cu încredere deplină în tine și în Dumnezeu că oameni de bună credință sunt din ce în ce mai puțini. Îți doresc mult noroc și succes iar cel puțin 20 de ani de acum încolo își urez să fii pe această curba ascendentă a vieții politice, pentu că ai toate calitățile necesare”, a conchis Dan Morega.

A.STOICA