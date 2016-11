BEx-ul PSD Gorj a sunat adunarea!

Conducerea Biroului Executiv al PSD Gorj a decis să întrunească ieri, la ora 17.00, componența acestui for la o ședință, care a avut loc la sediul organizației din Târgu-Jiu. Pe ordinea de zi s-au aflat problemele organizatorice din ultima perioadă, numirea noului staff de campanie pentru parlamentare al organizației, dar și pașii de urmat în precampanie, însă și după 11 noiembrie. Ședința a durat aproape două ore, în urma acesteia decizându-se ca locul lui Ion Călinoiu, la cârma campaniei electorale a PSD Gorj, să fie luat de către vicepreședintele Ciprian Florescu.

,,Am discutat, în general, probleme de organizare. Ne organizăm de acum, deoarece pe 11 noiembrie, începe oficial campania electorală și trebuie să fim pregătiți, astfel încât, din prima zi de campanie să mergem în fiecare casă din teritoriu să le explicăm oamenilor programul de guvernare, ce vrem să facem, ce am făcut bun, ce s-a făcut în Guvernarea Ponta, dar și ce au făcut primarii noștri”, a declarat Cosmin Popescu, la finalul BEx. Acesta a explicat că discuțiile organizatorice erau necesare o dată cu noua lege electorală, dar cu toate acestea structura PSD în județ nu are și nici nu o să aibă probleme.

,,A avut loc o ședință legată de perioada de precampanie și campanie a PSD Gorj. BEx-ul a fost informat despre activitățile din ultima perioadă ale PSD Gorj, dar și ce se va face în perioada imediat următoare. Țelul este acela de a câștiga alegerile în Gorj”, a declarat, după ședință, vicepreședintele organizației, Bebe-Viorel Ionică.

De altfel, fostul secretar de stat, a transmis, ieri seară, și un comunicat de presă legat de bunele intenții ale candidaților PSD Gorj în competiția electorală parlamentară.

Marea Familie PSD

Sub denumirea ,,Să întindem covorul roșu pentru viitorul neamului nostru!”, Bebe-Viorel Ionică a specificat în cadrul comunicatului de presă, următoarele: ,,Acum, cu o lună înainte de 1 Decembrie, noi, Organizația PSD Gorj, suntem hotărâți să dăm dovadă de maturitate și coerență politică: suntem o Mare Familie! Am trecut de-a lungul timpului prin încercări mari, dar nu ne-am dat bătuți! Gorjul merită – împreună cu cetățenii săi – să construiască un viitor strălucit, pentru o regiune binecuvântată! Ca informatician mă gândesc, în prag de sărbători, ce pot pune pentru tineri în “Bradul Viitorului și al Speranței”. Nu mai vreau să văd lacrimi pe obrazul familiilor care își conduc copiii la aeroport, pentru a-și începe o nouă viață undeva în Europa sau în lume! Suntem țară membră NATO și membră UE și avem nevoie de forța tinerilor noștri în România! Avem istoria de partea noastră – Gorjul poate să crească și să-și păstreze copiii acasă! Cu sufletul și cu fapta alături de dumneavoastră, noi, cei din PSD Gorj construim viitorul copiilor noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu!”.

A.STOICA