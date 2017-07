Boza, ofertat să preia insolventa Termo Craiova SRL

Complexul Energetic Oltenia (CEO), condus de Sorin Boza, are posibilitatea să preia, iar, SC Termo Craiova SRL, firma Consiliului Local de distribuţie a energiei termice în oraş în sistem centralizat, aflată în insolvenţă. Firma în cauză se află în imposibilitatea de a-şi achita facturile pe ultimele luni către producătorul de energie CEO, care este şi principalul său creditor. Noul primar al Craiovei, Mihail Genoiu, a anunțat că a transmis deja o propunere concretă, în acest sens, conducerii CE Oltenia.

Edilul Craiovei este de părere că reprezentanţii CEO ar trebui să înţeleagă că preluarea Termo Craiova ar asigura funcţionarea CET 2 Craiova, a cărei “viaţă” este legată de distribuţia energiei în oraş. “CET 2 Craiova este concepută ca o centrală pe co-generare, pe energie electrică şi termică. Ea nu poate funcţiona de sine stătător ca furnizor de energie electrică, pentru că nu este rentabil. Şi atunci, singura ei viaţă este legată de această Termoficare Craiova. Deci trebuie să înţeleagă şi CEO şi CET 2 şi Termoficarea că numai împreună pot să depăşească acest nivel. Altfel, există varianta doi în care toată lumea se debranşează, putem şi noi să găsim soluţii pentru a subvenţiona centralele termice de apartament, aşa cum s-au găsit în alte oraşe”, a făcut public primarul Craiovei.

Potrivit lui Genoiu, propunerea concretă pe care autorităţile locale au transmis-o către CEO este, de a deveni partener, alături de CL Craiova, într-o nouă societate cu un procent până la 50%, pe care autorităţile îl oferă. “De acolo, fiecare îşi ia atribuţiile şi responsabilităţile de rigoare: CEO vizavi de tot ce înseamnă furnizarea de agent termic, conducte care sunt în oraşul Craiova şi reabilitarea lor, dar mai ales de un lucru care este foarte necesar: contorizare independentă. Fără o contorizare independentă nu poţi să ţii controlul banilor. Aceasta este modalitatea pe care am propus-o”, a spus Genoiu.

Ofertă bună pentru CEO?!

Edilul a subliniat că oferta aceasta este bună şi pentru CEO care, în felul acesta, ar avea producţia asigurată pentru centrala CET 2. “Uzina Ford, care este consumator de energie termică şi pe perioada de vară, îi poate creşte producţia. Şi atunci interesul CET 2 şi CEO pentru oraşul Craiova pentru Termoficare este foarte mare”, a mai spus Genoiu. Acesta a subliniat că avantajul care ar decurge din această formă de organizare ar fi că aşa se vor putea accesa fonduri europene pentru modernizare şi dezvoltare, ştiut fiind că o condiţie strictă impusă este ca producţia şi distribuţia de agent termic să se găsească într-o singură entitate juridică.

În legătură cu imposibilitatea Termo Craiova de a-şi achita facturile către CEO, conducerea Primăriei municipiului susţine că nu există altă soluţie decât tăierea de la consumul de la apă caldă, pe toată perioada verii, a locatarilor care nu îşi plătesc facturile. “Nu am cu ce să îi ajut pe cei de la Termo, nu are cum să intervină cu nimic Primăria. Singura lor soluţie este să se activeze şi să muncească mai mult. Am avut o discuţie şi cu doamna care reprezintă firma de lichidare, să se activeze şi să colecteze banii pentru că nu este normal să spună că nu reuşesc să strângă bani pentru factura pe luna martie. Atunci cum putem să sperăm într-o nouă firmă care nu va ajunge în aceeaşi situaţie? Păi dacă plecăm de la aceleaşi premise că nu putem să strângem banii, nu mai facem nici o nouă firmă. Deci, trebuie să înţeleagă cei de la Termoficare şi cetăţenii că trebuie să strângă banii. Din punctul meu de vedere, trebuie să ia şi măsuri puţin mai dure să debranşeze de la apa caldă asociaţiile care sunt rău-platnice. Nu este normal să suporte o scară întreagă sau un bloc întreg sau chiar un cartier întreg din cauza unora care nu plătesc”, a susţinut Mihail Genoiu.

Remember

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunţat în noiembrie 2012 că, începând cu luna aprilie 2013, CEO va prelua SC Termo SRL, fosta regie de termoficare din Craiova, transformată de Consiliul Local, în septembrie 2012, în SRL, care are ca obiect de activitate distribuţia energiei termice în sistem centralizat şi care, la acea dată, avea o datorie de circa 210 milioane de lei către producătorul de energie. Atât conducerea CEO, mai exact Laurențiu Ciurel, cât şi primarul Craiovei de atunci, Lia Olguţa Vasilescu, au afirmat că “înglobarea” fostei regii de termoficare a Craiovei în Complexul Energetic Oltenia era singura modalitate ca administraţia craioveană să scape de datoria istorică de 120 de milioane de lei şi de penalităţile de circa 90 de milioane de lei. Consiliul Concurenţei a autorizat în iunie 2013 concentrarea economică ce s-ar fi putut realiza ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Termo Craiova SRL (Termo Craiova) de către SC Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia). Potrivit Consiliului Concurenţei, analiza efectuată din punct de vedere concurenţial demonstra că operaţiunea de concentrare economică nu ridica obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia. În aceste condiţii, Consiliul Concurenţei a emis o decizie de neobiecţiune, constatând că, deşi operaţiunea cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal. Preluarea Termo Craiova de către CEO nu s-a realizat, până în acest moment, ca urmare a opoziţiei Fondului Proprietatea, acţionar la compania energetică. Întrebat dacă, de această dată, există şanse mai mari ca propunerea de preluare a Termo să se finalizeze, primarul Mihail Genoiu a afirmat că perspectivele sunt pozitive. “Când s-a vorbit prima dată de această asociere, s-a renunţat pentru că Colegiul Director al CEO traversa o perioadă destul de urâtă, cu pierderi foarte mari şi unul din acţionari, Fondul Proprietatea, nu a fost de acord. Ei au considerat că, pe lângă pierderile pe care le acumulau cei de la complex, această asociere le-ar fi adus în continuare pierderi mari. Dar acum este lobby-ul pe care cei de la CEO îl fac la Fondul Proprietatea, care nu este acţionar majoritar, pentru a obţine acest acord. Şi noi putem să intervenim şi să facem diligenţe pentru a se obţine această variantă, care să fie agreată şi de Ministerul Economiei”, a mai spus primarul Craiovei.