Bucurescu, amendat degeaba de Poliție

O amendă pe care a primit-o în urmă cu un an de zile în timpul campaniei electorale îl poartă și acum pe drumuri pe primarul de la Slivilești. Sorin Bucurescu a fost sancționat atunci cu 500 de lei pentru că l-ar fi înjurat pe un contracandidat de-al său, lucru pe care edilul l-a negat. El a primit totuși amenda pe care a contestat-o ulterior în instanță. Primarul a avut deja câștig de cauză la Judecătoria Motru, iar acum e convins că va primi o decizie favorabilă definitivă și la Tribunalul Gorj, IPJ Gorj contestând verdictul de la Motru.

“Nu a fost nicio înjurătură. Pur și simplu era final de campanie și i-am spus contracandidatului meu să nu intre în curțile oamenilor dacă nu e nimeni pe acasă. El a sunat la 112 și m-a reclamat că l-aș fi înjurat, după care a venit șeful de post și mi-a dat o amendă de 500 de lei tocmai pentru că avea apel la 112. Așa mi-a și spus, menționând că altfel urma să aibă el probleme cu șefii. Și eu i-am spus că voi contestat sancțiunea și după ce voi câștiga îl voi reclama pentru abuz în serviciu pentru că nu așa trebuia să rezolve problema. Acum suntem în faza în care eu am câștigat la Judecătoria Motru și am toate șansele ca verdictul să fie menținut și la Tribunalul Gorj. După asta, evident, că o să mă îndrept împotriva acelui polițist care, în opinia mea, a comis un abuz în serviciu. Să vină și el prin instanțe și să dea explicații, să vadă cum e când ajungi în asemenea situații și apoi să se mai gândească dacă mai dă sau nu amenzi fără un temei real”, spune Sorin Bucurescu.