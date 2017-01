Cadru didactic cercetat pentru furt: Laptele și cornul preșcolarilor din Turcinești, în frigiderul de acasă al educatoarei

O educatoare din Turcinești este cercetată de poliție pentru furt, cadrul didactic fiind reclamat că a sustras produsele gratuite, corn și lapte, oferite zilnic preșcolarilor de la Grădinița Rugi. Șocant pentru polițiștii, care au răspuns prompt la sesizarea scrisă, a fost să găsească, în frigiderul reclamatei, și produsele în cauză. Cadrul didactic, în prag de pensionare, este cercetat de Comisia de Disciplină a unității de învățământ de care aparține, în timp ce Inspectoratul Școlar Gorj intenționează să nu îi aprobe cererea de menținere în activitatea didactică pentru următorii trei ani.

Contoloru Valerica, în vârstă de 60 de ani, a ajuns în septembrie 2016, prin transfer de la Mătăsari, la Grădinița Rugi, aflată în subordinea Școlii Gimnaziare “Gr. Geamănu” din comuna Turcinești. Cadrul didactic, de loc din Târgu-Jiu, care împlinește condițiile de pensionare luna viitoare, și-a cerut transferul în toamnă, pentru a fi mai aproape de casă, dar și pentru că la Rugi avea grijă de doar 10 preșcolari. De-a lungul carierei sale, din diverse motive, educatoarea și-a tot schimbat locul de muncă, ea prestând la Târgu-Jiu, Runcu, Lelești și Mătăsari.

Pleca de la grădiniță cu plasa plină!

De la începerea activității până în prezent, educatoarea ar fi sustras însă, periodic, din porțiile gratuite ale preșcolarilor corn și lapte. O declară fostul soț al cadrului didactic, care a și reclamat-o pe fosta soție la poliție, după ce a văzut în frigiderul din locuința comună, periodic, mici cutii de lapte și cornuri din cele oferite gratuit elevilor și preșcolarilor.

“Am sesizat încă din octombrie-noiembrie că fosta soție aducea acasă și depozita în frigider cutii cu lapte și cornuri din cele oferite gratuit copiilor de la grădinița unde lucra. Produsele erau consumate de ea ori erau oferite la rude. Considerând că aceasta ia laptele și cornul de la gura copiilor, pe care ea trebuie să-i educe tocmai pentru a nu fura, am reclamat-o pe fosta soție la Poliția Turcinești și am prezentat anchetatorilor fotografii cu produsele furate de fosta consoartă, în mai multe luni. Un polițist a venit imediat la domiciliul comun, a găsit produsele în frigider, așa cum am reclamat, a întocmit un proces verbal și le-a ridicat. Acum aștept finalul anchetei”, a declarat reclamantul, aflat în conflict cu fosta parteneră de viață.

Ce rămânea, lua?!

Produsele ridicate de poliție au fost duse imediat Școlii Gimnaziale “Gr. Geamănu” din comuna Turcinești, de care aparține grădinița condusă de educatoarea Contoloru.

“Produsele găsite la domiciliul educatoarei ne-au fost restituite de poliție, alături de un proces verbal în care se consemnase că în frigiderul dânsei s-au mai găsit opt cutii de lapte, una consumată în coșul de gunoi, și cinci cornuri înseriate. Drept urmare am întrunit Comisia de Disciplină pe 18 ianuarie, iar cazul este în cercetare. Cu educatoarea nu am vorbit, dânsa este la noi de câteva luni, știu că luna viitoare ar fi putut să se pensioneze, dar astăzi(n.r. ieri) a depus la secretariatul școlii o cerere pentru rămânerea la catedră pentru următorii trei ani de zile. Dânsa va trebui să dea însă explicații în fața Comisiei de Disciplină”, a declarat, Cecilia Roșulescu, directorul unității de învățământ din Turcinești, care a explicat că nu i s-a adus niciodată la cunoștință că produsele lapte și corn erau sustrase și nu returnate de cadrul didactic.

“Dacă preșcolarii sunt absenți, produsele pentru cei care nu sunt în ziua respectivă nu se acordă grădiniței. Cum știu că acolo prezența este destul de mare, nu îmi explic cum dânsa lua aceste produse. Vom vedea însă ce decide Comisia de Disciplină a școlii”, a mai completat directorul unității de învățământ.

Fără prelungirea contractului de muncă

Chiar dacă sancțiunea pentru educatoare poate să nu fie aspră, cadrul didactic putându-se alege la finalul anchetei interne, conform legislației, doar cu o observație ori o mustrare scrisă, ea poate rămâne totuși fără locul de muncă, chiar de luna viitoare.

“Cum produsele sustrase s-au depistat la domiciliul educatoarei, chiar dacă este o anchetă penală în curs, cadrului didactic nu i se va prelungi, cu siguranță, rămânerea la catedră. Asemenea dascăli nu este corect să mai rămână în preajma celor mici”, a declarat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Gorj, Ion Ișfan.

Ancheta penală, în curs

În ceea ce privește ancheta penală, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Andrei Lazăr, confirmă existența dosarului aflat în lucru la poliția Turcinești astfel: “S-a întocmit un dosar penal la Poliția Turcinești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt pentru o persoană din Târgu-Jiu, cadru didactic. Cercetările se desfășoară cu suspecta în stare de libertate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei de către aceasta”.

Ieri, potrivit directorului școlii din Turcinești, Contoloru Valerica s-a prezentat la locul de muncă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aceasta nu le-a explicat părinților preșcolarilor săi faptele pentru care este cercetată, o parte a aparținătorilor celor mici aflând, de pe la diverși cetățeni, revoltați de cele întâmplate. Grădinița de la Rugi nu este una preferată de cadrele didactice din municipiu, urmare a numărului mic de preșcolari, care o frecventează, dar și a navetei.

A.Stoica