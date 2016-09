Cărbune cu porția: Directorul Ilie face de rahat minerii și energeticienii din CEO

Printr-o adresă semnată, marți, de către președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, Ionel Ilie, minerii și energeticienii, care au solicitat cota de cărbune în natură, sunt obligați să intre în posesia lignitului într-o singură zi și asta în maxim trei tranșe. Măsura este abuzivă, consideră beneficiarii cărbunelui din CEO, care susțin că decizia lui Ilie contravine anexei la CCM, semnată pe 26 martie 2016, de către sindicatele și administrația companiei. Ilie a considerat însă că poate schimba regulile în timpul jocului, diminuând astfel, ilegal, numărul beneficiarilor cotei de cărbune în natură, oamenii fiind puși în imposibilitatea de a căra 10 tone de cărbune, acasă, într-o singură zi, și asta în tranșe de maxim 3,5 tone/per transport.

Aroganță a la Dolj

Doljeanul Ilie (care vorbește cu lejeritate, public, despre rahat), manager interimar al CEO, își bate joc de angajații companiei cu capital de stat din județul Gorj, luând decizii aberante și injuste la adresa salariaților societății care au solicitat atribuirea în natură a cotei de combustibil. De altfel, Ilie demonstrează că nu îi pasă de jumătate dintre angajații CEO care au solicitat până joi(15 septembrie fiind ultima zi în care administrația primea cereri pentru acordarea cotei de cărbune, în bani ori în natură, de la angajați) să primească cărbunele în natură, impunând o regulă de transport a lignitului, la 9 zile după ce procedura de atribuire a început. De altfel, preluarea cărbunelui de la depozitele stabilite de administrație și de sindicate s-a făcut normal în prima săptămână, ca pe 13 septembrie, Ilie și aghiotantul său Daniel Antonie, aflat sub control judiciar, au stabilit cum să încurce salariații și fluxul de atribuire a cărbunelui către beneficiari.

“Polițiștii” de la CEO!

Și astfel, prin adresa nr.747 din 13.09.2016, transmisă la Cariera Roșiuța, Cariera Lupoaia, Cariera Jilț Sud și Cariera Jilț, redactată însă special pentru SM Roșia-Rovinari, SM Motru Jilț și UMC Husnicioara, Ilie și Antonie anunță “regulamentul de acordare în anul 2016 a cotei de combustibil”. Evident că acest nou regulament nu a fost discutat cu sindicatele și nici nu apare vreo referire la acesta în anexa nr.5 a Contractului Colectiv de Muncă, semnată pe 26 august 2016 (pe care o prezentăm integral mai jos). Dimpotrivă, în acest document, se face referire chiar la regulamentul pe 2016, prevăzut însă în anexa 7 la CCM-ul 2015-2017.

Liderul de sindicat de la Cariera Lupoaia, Nicu Bunoaica, susține că regulamentul de mai sus, trecut în anexa nr.7 nu condiționa faptul că această cantitate de cărbune trebuie ridicată doar într-o singură zi și în maxim trei transporturi. “Directorii Ilie și Antonie au redactat, peste noapte, un nou regulamnt de acordare a cotei de combustibil, menit să taie din dreptul câștigat luna trecută, cu mari sacrificii. Mai exact, cu acordul marilor sindicate care tac complice, cele 10 tone de cărbune, pentru jumătate dintre salariații CEO, nu vor putea fi ridicate de beneficiari în noile condiții. Este aberant să schimbi regulile în timpul jocului, mai ales, inclusiv de la Lupoaia, s-a ridicat, timp de 9 zile, cota de cărbune fără restricții. Minerii au luat cărbunele fie într-o zi, fie în două, fiecare cum a putut să se descurce cu transportul, ca acum să fie obligați să-i plătească unui transportator, pentru trei drumuri, mai mult decât ar fi luat cota de cărbune în bani. Interesul protejat aici este al transportatorilor, care dețin mașini de capacitate mai mare, și nu al angajaților CEO. Să nu uităm că mulți transportatori care fac astfel de afaceri sunt angajați ai CEO, apropiați de anumite grupuri de interese din companie”, a declarat Bunoaica, liderul considerând că noul regulament face referire la HG1373/2008 legat de transportul rutier de bunuri pe drumurile publice.

Hotărârea în cauză, spune sindicalistul, nu ar fi treaba CEO, atâta timp cât beneficiarul cărbunelui, odată ieșit de pe poarta depozitului este proprietarul lignitului din mașină, fiind răspunzător pentru felul cum îl transportă și unde.

Mașinile cu cărbune, la cântar

De altfel, în articolul 4 al regulamentului lui Ilie se prevede acest aspect, adică faptul că transportul de combustibil cade în sarcina salariatului, livrarea efectuându-se conform programului stabilit de conducerea unității. Același regulament vine însă cu o completare aberantă adică: “Livrarea cotei de combustibil se face într-o singură zi și în maxim 3 tranșe”. Deci dacă beneficiarul are o mașină mai mică de 3,5 tone nu poate intra, prin intermediul acesteia, în posesia celor 10 tone acordate gratuit. Dacă are o mașină mai mare, conform regulamentului trebuie să facă tot trei drumuri, să se ducă cu jumătate de transport către locul de depozitare, pentru că așa vrea Ilie.

Potrivit transportatorilor din zona Motru, un transport de acest fel către una dintre localitățile componente municipiului costă maxim 150 de lei pentru o cursă. Trei curse, pentru un miner care lucrează la Lupoaia, dar locuiește la Bălești, ar depăși cota de cărbune în lei care este de 480 pentru cei care nu au solicitat lignitul în natură.

Nicu Bunoaica explică, de asemenea, că dacă el va duce cărbunele la țară, la Teleorman, unde are o proprietate aflată în grija mamei sale, va fi obligat să achite 900 de lei per cursă, mai exact 2100 de lei pentru cărbunele care costă 480.

Cine nu se supune regulamentului rămâne fără cărbune

Beneficiarii sunt astfel indignați că Ilie și Antonie, ultimul fiind cunoscut pentru precizia sa de topograf, le-au dat cu o mână cărbune și le-au luat cu alta, obligându-i la un regulament aberant. De altfel, Ilie, deși a luat decizia cu trei zile în urmă, nu a binevoit să o facă publică, preferând să își bată joc de cei care s-au prezentat în ultimele zile la depozitele de cărbune, cu mașini care nu corespund noilor decizii, și care au fost obligați să se întoarcă înapoi.

Anul trecut, aceeași HG1373/2008 era tot în vigoare, ca și în perioada 5-13 septembrie 2016, dar nimeni nu s-a văzut obligat să impună acest act în regulamentul de acordare al cotei de cărbune.

Anamaria Stoica