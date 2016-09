Cârciumaru şi-a certat subalternii şi va întruni o şedinţă extraordinară

O şedinţă extraordinară de Consiliu Local s-ar putea derula în aceste zile la Primăria Târgu-Jiu. Edilul Florin Cârciumaru, iniţiatorul unui proiect de hotărâre, a decis, luni, scoaterea acestuia de pe ordinea de zi la şedinţa ordinară de Consiliu Local, pentru ca şefii din aparatul său să clarifice şi să aducă îmbunătăţiri referatului întocmit în vederea aprobării unei hotărâri.

În şedinţa din 26 septembrie, Cârciumaru şi-a manifestat acid supărarea faţă de subalternii săi, constatând că proiectul de hotărâre şi referatul avea numeroase lipsuri, fapt sesizat de consilierii municipali din opoziţie, respectiv de cei de la ALDE, PMP şi PNL. Proiectul de hotărâre prevede ca MAPN să ofere administraţiei de la Târgu-Jiu, în folosinţă, un teren de 40 de hectare, însă numai dacă autorităţile locale vor reface împrejmuirea fostei unităţi militare şi căile de acces. “Să fie o lecţie şi pentru dumneavoastră şi pentru toată lumea, eu îmi doresc doar corectitudine şi ca acest consiliu să funcţioneze foarte bine, aşa că propun să o scoatem de pe ordinea de zi. Pentru că, domnule viceprimar, domnule secretar şi domnilor consilieri, trebuia să veniţi la comisii, să fiţi prezenţi şi să daţi explicaţiile care trebuie. Asta v-am cerut, asta vă cer! Vă cer să fiţi prezenţi şi să daţi toate explicaţiile, să faceţi treaba cum trebuie şi nu să veniţi pe ultima sută de metri. (…) Domnilor consilieri, ca să îmi ştiţi punctul de vedere, niciodată nu am cerut altceva decât să se muncească aşa cum trebuie în comisii, să vină cu materiale de calitate şi să dea explicaţii cum trebuie pentru ca împreună să facem o echipă şi să funcţionăm pentru comunitate. Eu nu vin aici după 16 ani de administraţie şi să primesc lecţii de la X şi Y, trebuie să explicaţi cu lux de amănunte”, li s-a adresat Florin Cârciumaru atât consilierilor locali, cât şi şefilor de Direcţii din subordinea sa.

Edilul de la Târgu-Jiu nu exclude întrunirea într-o şedinţă extraordinară pentru ca proiectul scos luni de pe ordinea de zi să fie votat: “În şedinţa de Consiliu Local, personal am constatat că sunt neclarităţi în ceea ce priveşte conţinutul referatului şi al hotărârii şi am luat decizia, cu aprobarea consilierilor bineînţeles, ca acest material să fie scos de pe ordinea de zi urmând să clarificăm şi să facem modificările care trebuie; specialiştii din Primărie să explice pentru ca toţi consilierii locali să înţeleagă proiectul, într-o viitoare şedinţă. Nu exclud să fie chiar şi în cadrul unei şedinţe extraordinare deoarece lucrurile trebuie urgentate”.

Mai precis, proiectul de hotărâre ce trebuie să fie votat are ca obiect aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Refacere împrejmuire şi căi de acces din incinta imobilului 341”. Potrivit proiectului, valoarea investiţiei este de peste 2,6 milioane de lei, iar durata de execuţie a lucrărilor ar fi de maxim 12 luni de la debutul acestora.

Izabella Molnar