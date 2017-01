Casa Memorială „Constantin Brâncuși” de la Hobița, păzită electronic de hoți

Casa memorială a sculptorului Constantin Brâncuși din județul Gorj se modernizează de săptămâna viitoare, edificiul urmând să fie dotat cu sistem antiefracție, paratrăsnet, iluminat arhitectural, pentru care se va deschide și o partidă de curent, construcția de lemn urmând să fie racordată, anul acesta, și la apă. Investiția la monumentul istoric va costa autoritățile culturale gorjene 16.000 de lei, lucrările fiind câștigate de o firmă din Craiova.

Locuința marelui artist Constantin Brâncuși de la Hobița a fost luminată la 1876, anul nașterii sculptorului, cu opaițul, încălzită cu lemne și închisă cu blana(n.r bucată de lemn), lucru respectat și la realizarea casei memoriale din Gorj a artistului, la ani de la moartea sa. Autoritățile culturale au decis însă să aducă în zilele noastre construcția, asta deoarece casa de bârne realizată după modelul locuinței originale a lui Brâncuși nu era asigurată în niciun fel, nici împotriva hoților și nici măcar a trăznetelor.

La solicitarea Primăriei Peștișani, care a atras atenția reprezentanților Consiliului Județean Gorj și a Muzeului “Al. Ștefulescu” că situația nu mai poate fi tolerată, clădirea fiind în beznă și nu cu iluminat arhitectural cum se întâmplă cu alte edificii, responsabilii de la cultură au luat, la finalul anului trecut, primele măsuri.

Autoritățile din Peștișani îl promovează pe Brâncuși

“Am atras atenția autorităților județene că această construcție, importantă pentru localitate, ea fiind vizitată anual de peste zece mii de turiști, nu poate fi lăsată ca acum o sută de ani. Casa Memorială Constantin Brâncuși poate fi modernizată și fără să îi afectezi imporanța ori structura, racordând spațiul la curent, apă și protejând-o electronic de hoți. Am anunțat astfel Consiliul Județean Gorj, muzeul fiind în subordinea sa, că edificiul are nevoie de un sistem antiefracție, de un iluminat arhitectural modern și de paratrăsnet. La finalul anului trecut, aceste investiții au fost scoase pe SEAP”, a declarat, corespondentului Mediafax, primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui.

Directorul Muzeului Județean “Al. Ștefulescu” de la Târgu-Jiu, Dumitru Hortopan, a declarat că, în decembrie, lucrarea a fost, adevărat, scoasă la licitație și câștigată deja de o firmă din Craiova care luni se va apuca deja de treabă.

“Este necesară această investiție, deoarece la Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu avem de mult aceste dotări. Totul va costa 16.000 de lei. Sistemul antiefracție nu era necesar pentru că s-ar fi furat, dar paza bună trece primejdia rea. Iluminatul era și însă absolut necesar, dar și paratrăsnetul. Am făcut deja toate cele necesare ca să deschidem partida la curent și urmează și cea la apă”, a declarat directorul Hortopan.

Autoritățile locale din Peștișani fac eforturi serioase să îl promoveaze pe Brâncuși și Hobița, actualul primar reușind să organizeze în localitate, anul trecut, cu succes, sărbătoarea iei.

Casa Memorială Constantin Brâncuși de la Hobița a fost vizitată, anul trecut, de 12.000 de turiști. Taxa de intrare, impusă de Muzeul Județean, este de 3 lei, dar redusă la 1,5 lei pentru elevi, studenți, pensionari și persoane cu handicap. În interior sunt obiecte de valoare etnografică și copii ale fotografiilor originale cu artistul. Casa memorială are trei încăperi, în timp ce muzeul plătește lunar serviciile unui muzeograf și a unui muncitor care se îngrijește de locuință și curte. Din locuința originală a sculptorului se mai păstrează acum doar două bârne, vechea locuință a familiei Brâncuși se afla la 100 de metri de actuala casă memorială.

Anamaria Stoica