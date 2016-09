Cătălin Drăgan, primul gorjean cu permis auto subcategoria B1

Cătălin Ionuț Drăgan are doar 16 ani, dar este deja șofer cu acte în regulă. El este primul gorjean cu permis auto pentru subcategoria B1. Tânărul este fiul Corinei Drăgan, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj.

Conform legislației în vigoare, la subcategoria B1 se încadrează autovehiculul cu trei sau patru roți având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, și echipat cu un motor cu ardere internă cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalentă, ori cu viteză prin construcție mai mare de 50 km/h. Pentru a obține permisul auto pentru această subcategorie, se impune efectuarea a minim 24 ore teorie și minim 30 ore practică, iar elevul trebuie să aibă 16 ani împliniți.

Cătălin Drăgan, șofer la 16 ani

Corina Drăgan, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj este o mămică mândră de fiul său. Băiatul, care are doar 16 ani, este primul gorjean care a obținut permis de conducere pentru subcategoria B1. „Cătălin a început școala de șoferi în perioada verii, mai mult ca o activitate care să-i ocupe timpul. Cu atât mai mare a fost încantarea când a fost admis astăzi și a obținut carnetul de șoferi pentru categoria B1. A fost foarte interesantă atitudinea polițiștilor examinatori. Ca părinte am crezut (cu păcat, recunosc!) faptul că polițiștii examinatori vor fi influențați de vârsta copiilor, dar aceștia au dovedit că pot fi obiectivi. Poate te întrebi de ce am fost de acord ca fiul meu să facă un astfel de pas la o vârstă atât de mică. Adevărul este că șofatul este o responsabilitate destul de mare și pentru un adult, nu mai vorbim de un copil. Decizia mea a fost influențată de faptul că prin practică reușești să dobândești reflexele necesare pentru a fi un bun șofer. Eu cred că accidentele multiple cauzate de adolescenți, sunt generate tocmai din cauza lipsei de experiență a acestora, dar și de mașinile cu mulți cai putere pe care nu știu să le controleze”, a explicat Corina Drăgan.

Noutăți legislative pentru viitorii șoferi

Potrivit noilor modificări ale legislaţiei rutiere (Legea nr. 203/2012 care modifică O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice), valabile de la 19 ianuarie 2013, permisul de conducere este necesar pentru anumite categorii de vehicule, care, anterior nu erau prevăzute de lege.

Odată cu această modificare au fost stabilite şi noi categorii de vârste; în reglementarea anterioară, pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător şi să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi, cu excepţia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 şi B1, care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi, unde: SUBCATEGORIA A1: motocicleta cu o capacitate care nu depășeste 125 cm3 si o putere care nu depășeste 11 kW; SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roți având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, și echipat cu un motor cu ardere internă cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cm3, sau cu orice alt motor cu o putere echivalentă ori cu viteză prin construcție mai mare de 50 km/h.

În noua reglementare, vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de: a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1; b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr; -; c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A; d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A; e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.”

Astfel, pentru conducerea mopedelor este necesar permis de conducere, iar vârsta minimă este de 16 ani.

În plus, pentru categoriile anume prevăzute de lege (motociclete din categoria A2 sau A, precum şi pentru autovehicule mai mari, care eventual sunt destinate transportului de persoane) vârstele minime au crescut considerabil, de la 18 ani la 21, respectiv 24 de ani.

Minodora Sucea