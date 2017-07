Cei mai buni elevi din Bălești, trimiși în tabără la mare

Primăria și Consiliul Local Bălești au venit în această vară cu o surpriză pentru elevii Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș” din localitate, elevii cu cele mai bune rezultate vor petrece un sejur la mare oferit din banii comunității. Ideea a aparținut edilului Mădălin Ungureanu, cel care de la instalarea ca primar a acordat o atenție deosebită școlilor. Circa 10 000 de lei sunt alocați taberei la mare, un mod de a stimula performanța de către comunitate.

15 elevi de gimnaziu din Bălești și două cadre didactice se vor afla la Năvodari în perioada 21-27 iulie 2017 într-o tabără oferită de Primăria din localitate. Mădălin Ungureanu, primarul din Bălești, ne-a declarat pe acest subiect: „Așa cum am promis la începutul anului școlar, cei mai buni elevi de la Ceauru, Bălești și Cornești vor merge într-o tabără la mare oferită de Consiliul Local. Mă bucur că am putut să facem acest efort pentru micuți mai ales că în acest an au avut rezultate bune și foarte bune și la olimpiadele județene. Se va merge la Năvodari în perioada 21-27 iulie a.c. în formula de 15 elevi și două cadre didactice. În funcție și de rezultatele școlare din anul următor, tabăra școlară oferită de Primărie ar putea să se permanentizeze și să se extindă la mai mulți elevi.”

„Selecția elevilor pentru tabăra oferită celor mai buni elevi de la Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” de către domnul primar Mădălin Ungureanu și Consiliul Local Bălești s-a făcut după cea mai bună medie generală din fiecare clasă, 12 clase în total, și olimpicii cu cel puțin mențiune la nivel județean. Țin să mulțumesc pe această cale domnului primar pentru acest efort și ajutorul constant pe care îl acordă școlii. 15 elevi însoțiți de cadrele didactice se vor afla la Năvodari în a doua parte a lunii iulie, premiul pe care îl oferă comunitatea locală pentru performanțele lor. Tot în această vară, Consiliul Local Bălești a programat o serie de lucrări de reparație, igienizare și întreținere la școli pentru ca noul an școlar să fie pregătit cum se cuvine.”, a declarat pentru „Gorjeanul” prof. Cornel Șomîcu, directorul Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș” din localitate.

Minodora Sucea