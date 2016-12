Cel mai vârstnic suporter al Pandurii Târgu-Jiu, primul la urne

Votul pentru alegerea noului Parlament al României a reprezentat o prioritate pentru Valeriu Andronache, cel mai vârstnic suporter al echipei de fotbal Pandurii Târgu-Jiu. Bărbatul de 85 de ani din Pojogeni s-a numărat, ieri, printre primii localnici care și-au exprimat acest drept. “Am mers pe jos până la secția de votare. Am 85 de ani și am mers întotdeauna la vot. La ora 08.00 eram deja în secția de votare, după care am mers la biserică, pentru că este lângă secție. I-am votat pe toți până acum. Sper să trăim mai bine. Aștept rezultatul, să vedem cine sunt cei care vor ieși. Sper să schimbe ceva și în sport. Sunt multe echipe, precum Pandurii, Gaz Metan Mediaș, în insolvență. Să se facă așa cum era înainte, nu cum e acum, cu patronii. Fiecare întreprindere avea câte un jucător pe care îl plătea, nu să plătească unul tot”, a declarat Valeriu Andronache.

Loredana Fîciu