CEO vrea să recupereze un milion de lei de la 19 șefi! Instanța i-a pus pofta-n cui

Nouăsprezece șefi și foști șefi ai Complexului Energetic Oltenia(CEO) s-au trezit, în februarie, dați în judecată de compania de stat, care voia să recupereze de la ei, pe această cale, un milion de lei, bani care ar fi fost imputați societății de către ANAF. Prima bătălie a CEO cu subordonații respectivii, o parte încă directori în cadrul societății, s-a finalizat însă în defavoarea societății, obligate de Tribunalul Gorj să le achite și cheltuielile de judecată celor târâți, fără știrea lor, în instanța de judecată. De altfel, o parte dintre pârâți intenționează, la rândul lor, să se îndrepte împotriva companiei de stat, căreia, la instanță, îi vor cere daune morale pentru demersul inechitabil ce susțin că le-a fost făcut.

Complexul Energetic Oltenia, sub bagheta lui Sorinel Boza, decide în februarie 2017 să deschidă o acțiune în răspundere patrimonială împotriva a 19 subordonați, mulți directori ori foști directori în compania de stat, pentru recuperarea unui prejudiciu în valoare de 1.080.003 lei, ce i-a fost imputat societății de către ANAF. Totul pornește de la o firmă care prin 2011, participând la o licitație pe SEAP, asigură cu piese și materiale, contra cost, unitățile miniere și energetice din Gorj, încă neintrate sub cupola CE Oltenia. Firma umple magaziile unităților respective, cu piesele solicitate, dar ajunge să aibă un conflict cu ANAF care consideră, cu ani în urmă, că societatea în cauză ar fi una evazionistă. Lupta dintre cele două în instanțe se tranșează în favoarea firmei, care îi arată ANAF că nu s-ar face vinovată de evaziune fiscală. În perioada în care cele două se duelează în instanță, la unitățile CEO se fac diverse verificări pentru stocul de materiale și piese, vehiculându-se că firma nu ar fi adus mai nimic din ce se cumpărase. Corpul de Control al directorilor CEO depistează însă jumătate din materialele aduse de firma respectivă în magazii, susține Gheorghe Leșu Davițoiu, fost director al EMC Rovinari la momentul derulării contractului, în prezent pensionat de două luni de zile din compania de stat.

Trotea, Scurtu, Ghimiși, Surdu, Vîlceanu, reclamați!

“M-am trezit și eu ca restul colegilor târât în acest proces de care nu știam nimic anterior pentru simplul motiv că semnătura mea apare pe un document. Este vorba despre unul de necesitate și oportunitate, întocmit în 2011, pe când eram directorul EMC Rovinari. Am fost director timp de 17 ani de zile, dar așa ceva nu mi s-a întâmplat. Am avut avocat la proces, iar compania este obligată să mi-l plătească. Atât eu, cât și alți colegi intenționăm, la finalul procesului, să ne îndreptăm la rândul nostru împotriva CEO pentru deserviciul de imagine ce ne-a fost făcut. Ne-a plimbat pe toți aiurea.. Demersul este o aberație de care mulți nu am știut nimic până acum câteva luni. Doar cei care lucrau la magazii au avut habar cât de cât despre ce era vorba, deoarece magaziile au mai fost controlate de câteva ori, iar stocul de marfă venit de la firma respectivă a fost găsit mai bine de jumătate acolo”, a declarat Gheorghe Leșu Davițoiu. De altfel, pârâți în dosar mai sunt și fostul director general al CE Rovinari, Tiberiu Trotea, Maria Scurtu-fost director economic al fostului CE Rovinari, Ion Rebedea-fost director comercial al CE Rovinari, Ion Surdu-fost director la CE Rovinari, Vasile Ghimiși-contabil-șef al EMC Rovinari, Ion Pisc-fost director general al CE Rovinari, Mirela Adrian Vîlceanu-actualul director financiar-contabil al CEO, dar și mulți alții.

Sentință de septembrie!

Până la viitorul proces, instanța de fond a Tribunalului Gorj respinge, la jumătatea acestei luni, excepția lipsei calității de reprezentant a președintelui Directoratului, Boza Sorinel și a lui Ovidiu Bălăcescu, membru al Directoratului, invocată de șase dintre pârâți și admite excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârâți. Cererea CEO este apoi respinsă pe motiv că s-a prescris dreptul material la acțiune. Instanța mai obligă reclamanta CEO să le plătească pârâţilor cheltuieli de judecată, după cum urmează: “suma de 500 de lei pentru fiecare dintre pârâții Marin Iulian, Tița Cristinel, Zamfiroiu Virgil Emil, Fonoage Marius, Tatomir Ileana și Frățilescu Nicolae; suma de 952 de lei pentru pârâtul Gîlcă Titu; suma de 952 de lei pentru pârâtul Davițoiu Leșu Gheorghe; suma de 1.500 de lei pentru pârâtul Grofu Dumitru; suma de 1.500 de lei pentru pârâta Bujor Cristina”. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Contractul care a stat la baza acestui demers a fost verificat și reverificat, în ultimii ani, de către anchetatori, ANAF, Corp de Control și șefi care s-au perindat în fruntea companiei. Acțiunea tardivă, după cum spune instanța, a fost făcută însă abia acum, pentru ca respectivii salariați ori foști salariați să fie trași la răspundere patrimonială pentru un prejudiciu neidentificat. De ce abia acum? Asta poate să răspundă doar conducerea CEO care, până acum, în acest dosar, s-a dovedit doar bună de plată, banii cheltuiți aiurea fiind, evident, unii publici..

ANAMARIA STOICA