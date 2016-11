Ciocea rămâne în cursa electorală

Înalta Curte de Casație și Justiție îl ține în suspans pe primarul de la Bustuchin, amânând pronunțarea unui verdict în dosarul de incompatibilitate pe care Ion Ciocea îl are pe rolul instanței supreme. Deși inclusiv edilul aștepta pentru acum o soluție definitivă din partea judecătorilor, Ciocea a aflat că tocmai în aprilie anul viitor va intra în dezbatere contestația sa, fiind foarte posibil ca până la pronunțarea unei sentințe să fie dat cel puțin un termen. Dacă are norocul de acum poate primi termen pentru pronunțare cel mai devreme în vara anului viitor, dacă nu la toamnă, până atunci zbaterile electorale de acum devenind o simplă amintire.

Ciocea a fost găsit incompatibil de inspectorii Agenției Naționale de Integritate pentru că a fost în structurile de conducere ale unor firme, lucru pe care legea îl interzice aleșilor locali. Primarul a contestat raportul ANI, dar a pierdut la Curtea de Apel Craiova, speranța sa fiind acum în “dreptatea” de la Înalta Curte. Problemele pe care le are cu ANI i-au adus acestuia și retragerea susținerii unei candidaturi pe listele PSD Gorj pentru alegerile parlamentare. Ciocea s-a ambiționat însă și și-a depus candidatura ca independent, el fiind însă în continuare membru al PSD și șef al PSD Bustuchin, după cum a menționat în declarația de interese înregistrată la Biroul Electoral Județean Gorj. În situația sa se află și “independentul” Ion Călinoiu, care, conform declarației de interese, este în continuare președinte executiv al PSD Gorj.

Gelu Ionescu