CL a aprobat un utilaj nou – Primăria Berlești a cumpărat un buldoexcavator second cu 260.000 de lei

Primăria Berlești a achiziționat cu o lună de zile în urmă un utilaj pe care a achitat 260.000 de lei, bani aprobați la începutul anului de Consiliul Local, care astfel a avizat planul de investiții al autorității locale pentru anul 2017. Deși, acest for a impus ca primăria să achiziționeze un buldoexcavator nou, primarul Iulian Berlescu a cumpărat un utilaj second-hand în care a investit banii pentru utilajul nou aprobat. Buldoexcavatorul lui Berlescu, de 260.000 de lei, a fost dat deja în folosință firmei Consiliului Local, SC Gospober Prest fiind depistată cu găuri mari de ultimul control al Camerei de Conturi Gorj, din vara acestui an.

Consilierii locali din Berlești au aprobat în primăvară planul de investiții al instituției pentru anul în curs, plan care prevedea și achiziționarea unui utilaj nou, gen buldoexcavator, cu care să se presteze anumite activități pe raza comunei. Aleșii au aprobat ca primarul să cumpere un utilaj nou, punându-i edilului la discreție o sumă de 2,5 miliarde de lei vechi. Primarul se bucură de sumă, pe care o cheltuie în august pe un buldoexcavator, dar pe care nu îl achiziționează nou, ci second-hand, deși prețul pare extrem de ridicat pentru acesta. Utilajul în cauză este adus la primărie, Berlescu se împăunează cu el, deși știe că nu avea voie să cumpere un utilaj vechi când i se aprobase achiziționarea unuia nou, și îl pasează firmei Consiliului Local, depistată recent cu pierderi de aproximativ 45.000 de lei, la ultimul control al Camerei de Conturi Gorj.

Motorina lipsă, scursă spre noul buldo

În raportul verificatorilor, înaintat administrației locale la începutul lui august, mai exact pe 9 august, se precizează spun surse din primărie, că la firma unde a ajuns utilajul second s-au găsit găuri, mai ales la capitolul motorină.

Combustibil în valoare de 6700 de lei ar fi fost depistat lipsă din contabilitatea firmei, pentru acest consum neexistând acte doveditoare. Mai mult, firma CL ar fi încasat, pentru consumul de apă al localnicilor, sub 1% din bugetul societății pe acest an. Mai exact, pentru apa consumată de populație, s-au încasat abia 4000 de lei într-un an de zile. Sute de metri cubi de apă consumați și neplătiți sunt risipiți de angajații Gospober Prest, în timp ce conducerea primăriei asistă impasibilă la acest fenomen. Raportul Camerei de Conturi este dosit de primar, dovadă că din 9 august până în prezent acesta nu a fost prezentat CL Berlești, acționarul principal, și în concluzie nu s-au emis decizii de imputare pentru cei vinovați. Firma în cauză a funcționat de altfel tot anul 2017 fără buget aprobat de CL, buget care ar urma să se supună aprobării cu două luni înainte de încheierea acestui an.

ANAMARIA STOICA