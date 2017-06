Clasă de a VII-a, decimată de directorul Școlii Gimnaziale Albeni: 10 elevi, lăsați corigenți și trei, deja repetenți

Singura clasă de a VII-a din cadrul Școlii Gimnaziale Albeni a fost decimată, la finalul acestui an de învățământ, aproape jumătate dintre elevi fiind lăsați corigenți la două sau trei materii. Culmea este că persoana care a înjumătățit clasa, lăsând deja trei repetenți, este chiar noua directoare a unității de învățământ, asta alături de o subalternă, fără rezultate notabile la catedră. Dirigintele clasei, Teodor Voicu, profesor performant, este revoltat și susține că elevii săi sunt doar victimele răfuielii directorului școlii, Oana Botanciu, cu el, fără ca respectiva să ia în calcul că elevii afectați vor părăsi școala. Contactată telefonic pentru un punct de vedere legat de carnagiul făcut la clasa a VII-a, de la unitatea cu învățământ de masă, directoarea Botanciu a refuzat să discute despre acest subiect considerându-l închis, răspunzând obraznic și acoperindu-și astfel incompetența cu tupeu.

În singura clasă de a VII-a, de la Școala Gimnazială Albeni, au studiat, de la începutul anului școlar, 23 de elevi. Au terminat, în schimb, anul, acum, aproape jumătate, deoarece trei au fost lăsați, din start, repetenți, asta pentru că au devenit corigenți la trei materii, iar alți 7 au fost lăsați corigenți la una sau două materii, predate, culmea, de aceleași două profesoare.

Mai exact, la limba franceză, care este predată de prof. Oana Botanciu, actual director al unității de învățământ, devenită profesor din învățător din luna ianuarie a acestui an, și la chimie ori fizică, materii predate de către prof.Alis Constantin, dascăl cu 25 de ani vechime în învățământ, dar fără vreun elev la vreo olimpiadă.

Școala, dusă la sapă de lemn…

Foarte revoltat de atitudinea celor două cadre didactice, la adresa elevilor clasei a VII-a este, chiar dirigintele copiilor, prof. Teodor Voicu, care a declarat, duminică, că situația o va reclama astăzi la Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

“Voi reclama atât masacrul făcut elevilor, cât și atitudinea celor două cadre didactice în raport cu colectivul școlii. Asta pentru că ambele au produs o nenorocire în rândul acestor elevi, ai făcut intenționat un carnagiu la clasa mea. Cele două profesoare mi-au lăsat corigenți 10 elevi, din care trei sunt repetenți, fără să ia în calcul că este vorba despre copii cu probleme sociale. Unul are ADHD, altul este în plasament la bunici, iar al treilea are tatăl plecat în străinătate. Eu am avut un concediu medical, iar directoare Oana Botanciu a profitat de absența mea, mi-a demolat clasa. Este vorba despre directoarea devenită, ilegal, din 9 ianuarie profesor de limba franceză, asta din învățător, și despre profesoara de fizică-chimie care are definitivatul la 52 de ani”, susține, revoltat, dirigintele clasei a VII-a de la Școala Albeni.

Acesta explică faptul că ar fi încercat să vorbească cu colegele sale, legat de corigența elevilor de a VII-a, dar s-a lovit de un zid. “Nu am putut nici măcar să iau apărarea elevilor, asta pentru că respectivele nu au vrut și nici nu vor să stea de vorbă cu mine. Voi reclama însă situația de la clasa mea la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, deoarece cele două pun notele la clasă premeditat în funcție de diriginți. Dacă ele nu mă agreează pe mine i-au terorizat pe elevii clasei mele. Din 23 de elevi, jumătate sunt corigenți, și asta se întâmplă într-un învățământ de masă. Clasa a VIII-a va avea maxim 17 elevi, dar școla gimnazială, în ritmul ăsta, nu vor termina nici jumătate”, a completat profesorul Voicu.

Acesta a explicat că, din păcate, nu se mai poate face nimic acum pentru acești elevi, deoarece situația a fost încheiată.

Dascălul explică însă că directoarea demonstrează doar că a urmărit să-și completeze clasele de a VII-a de anul viitor cu repetenții lăsați intenționat să repete anul de învățământ. “Și ajungem la interesul celor două profesoare de a-și asigura clasele a VII-a A și B de anul viitor cu repetenții care ar fi trebuit să fie în clasa a VIII-a”, a conchis dascălul din Albeni, care se plânge și de atitudinea neadecvată și obraznică a directoarei Botanciu la adresa colectivului școlii, tuturor dându-le peste nas că ea a dat concurs pe post.

Botanciu: “Nu discut, nu mă subordonez Gorjeanul..”!

Contactată telefonic pentru un punct de vedere în legătură cu acuzațiile care i se aduc, părinții elevilor corigenți amenințând că iau în calcul transferarea copiilor lor la alte școli, Oana Botanciu a refuzat un dialog civilizat. “Situația este încheiată nu mai avem ce discuta… Nu sunt corigenți jumătate din clasă, 10 din 23 nu înseamnă asta.. Eu nu mă subordonez Gorjeanul, așa că nu avem ce discuta. Nu dau explicații presei. Și ce dacă sunt plătită din bani publici..”, a transmis, impertinentă și plină de importanță, noua directoare a Școlii Gimnaziale Albeni, subliniind că ea a luat concurs pe post, deși se cunoaște foarte bine modalitatea prin care respectiva a fost promovată, scandalul fiind propagat atunci la nivel național.

Ișfan: “Am să trimit un inspector la Albeni, luni! Directorul poate primi la evaluare satisfăcător și atunci își pierde postul”

Șocați de atitudinea directoarei Botanciu, de tonul folosit la adresa redactorului Gorjeanul și de refuzul unui dialog civilizat, l-am contactat pe inspectorul general al IȘJ, Ion Ișfan. Generalul a menționat că a aflat recent de situația elevilor de la Albeni, situația fiind una ieșită din comun.

“Din păcate, aceștia sunt o parte dintre directorii ajunși prin concurs pe posturile de conducere. Comportamentul lor și atitudinea față de elevi poate fi însă taxată la evaluări. Dacă doamna directoare va lua calificativul satisfăcător, conform contractului, va rămâne fără post. Până atunci însă voi trimite un inspector dimineață acolo, deoarece sunt îngrijorat și cu privire la desfășurarea examenului de luni din această școală. Vom vedea ce se întâmplă și vom trage apoi concluziile”, a spus Ion Ișfan, care susține, că era bine dacă era sesizat înainte de încheierea situației școlare despre corigențele de la Albeni.

“Familiile elevilor sunt afectate profund”!

Situația de la Școala Albeni a ajuns și la urechile fostului director al unității de învățământ, transferat la Roșia de Amaradia, după ce în locul său a fost promovată Botanciu. De altfel, situația lui Vasile Popescu este cunoscută la nivel național acesta fiind notat cu 0,9 puncte la proiectul de management de către primarul localității Albeni, acesta fiind fostul său elev.

“Totul este posibil la Școala Gimnazială nr.1 Albeni. La sfârșitul anului școlar recent încheiat, mulți elevi au avut motiv de bucurie alături de părinți urmare a premierii rezultatelor obținute de aceștia, mai puțin la clasa a VII-a unde atmosfera a fost una de înmormântare. Totul, datorită unei profesoare cu drag definitiv după 25 de ani de învățământ și a unei învățătoare-director care a ajuns să predea franceza la această clasă. Motivul sunt cei 10 elevi corigenți și o parte repetenți, fapt care este o «performanță» incontestabilă a actualei conduceri a școlii. Familiile acestor copii sunt afectate profund, decizia unora fiind de a transfera copiii la alte școli unde elevii sunt respectați, iar profesorii depun efort pentru îmbunătățirea rezultatelor acestor copii. Elevii au fost lăsați repetenți fără a se depune un minim de efort de a se lucra suplimentar cu aceștia, ei au cerințe educaționale speciale, sunt în evidența Protecției Copilului și a medicului psiholog, și sunt copii cu părinți plecați în străinătate. Dar este mai simplu să-i lași repetenți pentru a avea o normă didactică asigurată pentru anul școlar viitor, clasele de a șasea fiind în prag de comasare. Din păcate, se pune binele profesorilor înaintea binelui elevilor”, a precizat fostul director al școlii Vasile Popescu, așteptând luarea unor măsuri de la nivel de IȘJ Gorj.

De altfel, și dirigintele așteaptă același lucru, Voicu spunând că directoarea și profesoara de fizică-chimie din Albeni: “sunt total împotriva performanței din școală. Directoarea habar nu are de franceză, a terminat ID-ul la învățători și nu face față la cerințele programei, iar cealaltă nu a dus un elev la vreo olimpiadă în aproape 30 de ani de învățământ”.