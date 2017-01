Comisarii lui Giurcău, noi descinderi printre operatorii economici din judeţ

Activitatea de control efectuată la nivelul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Gorj în ultimul trimestru din anul trecut, s-a desfăşurat în conformitate cu Programul stabilit la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi cu tematicile proprii de control.

Astfel, în perioada octombrie-decembrie 2016 au fost desfăşurate un număr total de 248 de acţiuni de control în urma cărora au fost încheiate 108 procese verbale de constatare a contravenţiei, dintre care un număr de 53 cu amenzi în valoare totala de 145.900 de lei. Tot în aceeaşi perioadă s-au înregistrat şi 156 de reclamaţii. Acestea au fost instrumentate în conformitate cu prevederile Procedurii generale privind soluţionarea petiţiilor consumatorilor. Valoarea produselor înlocuite sau restituirilor s-a ridicat la 24.736 de lei.

“În luna noiembrie 2016 instituţia noastră a desfăşurat ample controale la toate supermarketurile din judeţul Gorj în vederea identificării de practici comerciale incorecte în urma cărora au fost aplicate 11 sancţiuni în cuantum de 42.000 de lei. (…) Am derulat acţiuni de control privind verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea, conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a laptelui de consum, a produselor lactate, lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, lapte pentru cafea. Au fost controlaţi 14 operatori economici, la 12 dintre aceştia s-au identificat abateri de la legislaţia privind protecţia consumatorilor motiv pentru care s-au aplicat 12 sancţiuni, respectiv 3 avertismente şi 9 amenzi în cuantum total de 18.000 de lei. (…) Am efectuat acţiuni de control privind verificarea respectării prevederilor legale privind conformitatea, modul de comercializare şi modul de etichetare a produselor din carne. Au fost controlaţi 9 operatori economici, la 6 dintre aceştia s-au identificat abateri motiv pentru care s-au aplicat 4 avertismente şi două amenzi în cuantum de 7.000 de lei. (…) Am iniţiat şi acţiuni de control privind verificarea respectării prevederilor legale privind conformitatea, modul de etichetare, prezentate şi publicitate a alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă. Au fost controlaţi 23 operatori economici, la 18 dintre aceştia s-au identificat abateri, aplicându-se 11 avertismente şi 8 amenzi în valoare de 21.000 de lei”, se arată într-un comunicat emis de conducerea CJPC Gorj.

Controale şi pe tematici proprii

Alte trei amenzi în cuantum de 8.500 de lei au fost aplicate pentru comercianţii de ghirlande şi ornamente luminoase. Comisarii CJPC Gorj au derulat la finele anului anterior şi o tematică de control pe legume-fructe, fiind verificaţi 23 de operatori economici. În urma controalelor, s-au aplicat 12 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 20.200 de lei.

În ceea ce priveşte derularea de tematici proprii de control, în decembrie 2016, echipele CJPC Gorj au efectuat următoarele tematici: comercializarea produselor alimentare în mediul rural, unităţile din incinta şi din jurul instituţiilor de învăţământ, structurile de cazare turistică. Rezultatele acestor controale s-au concretizat în 11 sancţiuni în cuantum de 18.200 de lei.

“Principalele deficienţe constatate au fost: identificarea de produse alimentare expirate, neafişarea preţurilor sau a tarifelor practicate, lipsa informare consumatori privind substanţele cu efect alergen din preparatele oferite sau lipsa informării privind faptul ca preparatele sunt obţinute din produse congelate ori lipsa informării privitor la ingredientele şi gramajul preparatelor. Într-o structură de cazare turistică, în lista de tarife, nu se făcea referire la includerea sau nu a micului dejun, nu erau afişate certificatul de clasificare şi placheta Telefonul Consumatorilor”, se mai specifică în informarea transmisă de şeful CJPC Gorj, Mădălin Giurcău.

