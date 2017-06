Concert umanitar, astăzi, în Târgu-Jiu: Priscila, o fetiță de 6 ani aflată în pericol de a nu mai putea merge, are nevoie de 50.000 euro!

Astăzi, 16 iunie, va avea loc în Târgu-Jiu un spectacol umanitar, realizat cu scopul de a strânge banii necesari unei intervenții chirurgicale în străinătate pentru micuța Priscila. Concertul este organizat de Asociația Sănătate, Educație și Familie, care s-a implicat în ajutorarea copilei din Târgu-Jiu, victima unui malpraxis. Dacă banii necesari intervenției de la Viena nu se vor strânge, Priscila riscă să rămână fără picior, acesta putând fi amputat.

Mama Priscilei povestește că fiica sa s-a născut cu o afecțiune la șold. Chiar dacă problema medicală era minoră pentru că nu s-a intervenit chirurgical atunci când trebuia, situația fetiței s-a înrăutățit. Fata a trecut însă printr-o operație dificilă de reconstrucție a șoldului, dar problema sa nu a fost rezolvată, dimpotrivă, căci boala s-a agravat. Părinții spun că după o operație la Timișoara, Priscila a ajuns la București cu o necroză de șold și riscă să își piardă piciorul, dacă nu va fi operată în Austria. Din păcate, nici intervenția de la București nu a ajutat-o pe fetiță! Singura șansă a ei este intervenția din străinătate, de la Viena, care costă foarte mult, iar părinții copilei nu au posibilități financiare, mama fetei având doar un salariu minim pe economie, ca îngrijitor al fiicei sale.

Priscila își dorește să alerge ca orice copil sănătos…

“Priscila a suportat patru intervenții chirurgicale, dar nu au ajutat, ba mai mult, piciorul Priscilei este foarte scurt și subțire, nu se mai dezvoltă. Prin proceduri eronate i s-a tăiat 75% din lungimea femurului și are o proteză. Bazinul este atrofiat, șoldul este blocat, mișcările ei sunt reduse foarte mult. S-a greșit încă de la început, am găsit doi medici, știam că sunt cei mai buni din România… Utima operație a fost făcută la Spitalul «Marie Curie», iar Priscila a rămas cu sechele pe viață. Femurul sănătos a fost înlocuit cu o proteză neomologată, domnul doctor Burnei a făcut intervenția. Proteza este din titan și mă bucur totuși că piciorul și organismul fetiței l-a acceptat. Prioritar este scoaterea acestei proteze, căci a afectat bazinul, din femur a mai rămas o parte mică. Necesită o intervenție chirurgicală în Viena, care costă foarte mult, iar noi nu avem posibilități materiale”, a spus Alina Codițoiu, mama fetei.

Dacă banii necesari intervenției de la Viena nu se vor strânge, Priscila riscă să rămână fără picior. “Priscila mă tot întreabă ce înseamnă amputat… Mi se rupe sufletul”, a completat femeia, cu speranță că fiica ei va fi ajutată. “Legat de greșeala domnului doctor Burnei, nu am vrut să îl dăm în judecată. S-a făcut destul rău. Acum trebuie să ne concentrăm să o salvăm pe Priscila. Alți medici mi-au spus că operația făcută de domnul Burnei nu este scrisă în nicio carte de medicină. Operația din Austria costă 52.000 euro și noi nu avem posibilitatea aceasta. Noi trăim din 1.200 de lei momentan, până își găsește soțul un loc de muncă”, a completat mama fetei.

Persoanele care doresc să ajute și nu pot participa la concertul caritabil de vineri, pot depune lei în următorul cont, deschis pe numele mamei Priscilei:

CODIȚOIU ELENA ALINA:

RO44BTRLRONCRT0207083001

COD SWIFT: BTRLRO22.