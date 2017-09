Concurs la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj: Candidatul ideal nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova organizează concurs pentru ocuparea unui post de şofer la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Proba practică va fi susţinută în data de 19 septembrie, ora 10.00, în Dolj. Înscrierile s-au încheiat vineri. “Concursul va avea loc la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi constă în susţinerea unei probe practice – conducere auto-traseu. Poate participa persoana care are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu, posedă permis de conducere, cel puţin categoriile B şi C, să aibă minimum cinci ani vechime în specialitate (şofer), are studii medii (bacalaureat), nu are antecedente penale, cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie, cunoaşte limba română, este aptă din punct de vedere medical”, se precizează într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.