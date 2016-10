Condamnare la închisoare și muncă în folosul comunității! – Sentință definitivă pentru doctorul care a omorât un pieton

Medicul din Uricani, care în luna noiembrie a anului trecut, a lovit un pieton cu mașina și și-a văzut de drum, a primit sentința definitivă, la Curtea de Apel Craiova. Magistrații din Bănie au respins apelul formulat de doctorul Costin Dobrescu împotriva hotărârii de la Judecătoria Novaci, prin care a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. “Respinge apelul declarat de apelantul inculpat Dobrescu Costin, împotriva sentinței Judecătoriei Novaci, ca nefondat. Menţine în întregime sentinţa atacată. Obligă apelantul inculpat la plata sumei de 600 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, a stabilit instanța. Medicul a primit un an și patru luni de închisoare cu suspendare, după ce a lovit cu mașina un bărbat de 55 de ani, din comuna Albeni, fost miner, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Perioada de supraveghere este de doi ani. “Pe durata termenului de supraveghere trebuie să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, au mai decis magistrații. În timpul procesului care a început în luna ianuarie a acestui an, judecătorii i-au permis inculpatului să se urce la volan în timpul procesului, fiindu-i prelungită dovada de circulație. Costin Dobrescu mai este obligat să muncească și în folosul comunității, așa cum a hotărât Judecătoria Novaci. “Impune condamnatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Dobrescu Costin va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei oraşului Uricani sau Primăriei oraşului Vulcan, pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare”, a decis prima instanță, lăsând nesoluţionată acţiunea civilă. După producerea accidentului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Evenimentul rutier a avut loc în luna noiembrie a anului trecut, în comuna Bengești-Ciocadia. Pietonul care își făcea nevoile, într-un lăstăriș, de pe marginea drumului, a murit pe loc. Doctorul în vârstă de 62 de ani a fugit, fiind depistat pe raza localității Scoarța. “Am crezut că am dat peste niște hopuri. Eu m-am bucurat că am ieșit cu mașina, din nou, pe asfalt. Am zis Doamne-ajută, că nu ne-am răsturnat”, declara atunci medicul Costin Dobrescu. Victima a murit pe loc. Bărbatul lucrase 25 de ani în subteran la Uricani.

Loredana Fîciu